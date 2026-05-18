Côte d’Ivoire : le rappeur Abomé Lelefant est décédé

Le monde du showbiz ivoirien est en deuil. Le rappeur Abomé Lelefant est décédé ce lundi 18 mai 2026 à Abidjan, des suites d’un malaise cardiaque.

La musique ivoirienne a perdu l’une de ses figures ce lundi 18 mai 2026. Le rappeur Abomé Lelefant est décédé à l’âge de 33 ans, selon plusieurs sources médiatiques ivoiriennes. D’après l’Agence ivoirienne de presse (AIP), l’artiste est mort au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, à Abidjan, des suites d’un malaise cardiaque.

De son vrai nom Anassin Boris Médard, Abomé Lelefant faisait partie des jeunes artistes connus dans l’univers du rap ivoirien. Ces derniers temps, le chanteur rencontrait des problèmes de santé avant son décès. L’annonce de sa disparition a rapidement provoqué une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, où plusieurs artistes, proches et fans lui rendent hommage.

Avec sa musique et son style particulier, Abomé Lelefant avait réussi à se faire une place dans le paysage musical ivoirien. Sa disparition laisse un vide au sein de la scène artistique du pays. En attendant les informations officielles sur les obsèques, de nombreux messages de compassion continuent d’être adressés à sa famille et à ses proches.