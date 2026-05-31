CEP 2026 au Bénin : 17 enseignants du Zou écartés après un boycott de l’examen blanc

Dix-sept enseignants de la Circonscription scolaire d’Abomey ont été suspendus à titre conservatoire de toute activité liée au CEP 2026, après leur refus de participer à la surveillance et à la correction de l’examen blanc national. La mesure vise, selon l’administration scolaire, à éviter tout blocage lors de la session officielle de juin, alors que les motifs du boycott n’ont pas encore été rendus publics.

La Circonscription scolaire d’Abomey a suspendu 17 enseignants de toute participation aux activités du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2026, par note de service numéro 207/CS-AB/DS selon le média Triomphe Mag, en raison de leur refus de participer aux opérations de surveillance et de correction lors de l’examen blanc national du CEP organisé les 18, 19, 20 et 21 mai. La mesure, prise sous l’autorité de la Direction départementale des enseignements maternel et primaire du Zou, vise selon son libellé à « prévenir les éventuels blocages de cet examen national ». Les responsables chargés de conduire les travaux du CEP ont été invités à procéder au remplacement systématique des enseignants concernés dans toutes les activités liées à l’examen.

La suspension est qualifiée de « conservatoire », c’est-à-dire provisoire dans l’attente d’éventuelles suites disciplinaires. Elle porte sur 17 enseignants issus d’établissements de la Circonscription scolaire d’Abomey, tous identifiés nommément dans la note de service. Parmi eux figurent des agents d’écoles primaires publiques (EPP) de plusieurs localités du département du Zou (Dily-Cotcho, Domiguessi, Houenoussou, Akplanou, Houngoudo, Zassa, Mahassia, Zounzonme, Agblomè, Sogon, Houinlinhouin, Adandokpodji ) ainsi que deux enseignants d’établissements privés, EPP Espoir et l’école Enfant Épanoui.

Les motifs ayant poussé ces 17 enseignants à boycotter l’examen blanc n’ont pas été précisés.

Un examen blanc national sous pression

L’examen blanc national du CEP est organisé chaque année par le ministère de l’Enseignement maternel et primaire comme étape préparatoire à l’examen officiel. Il constitue un outil de diagnostic du niveau des élèves et un indicateur de pilotage pour les directions départementales. La participation des enseignants aux opérations de surveillance et de correction est une obligation de service.

Le CEP session officielle de juin 2026 concernera des dizaines de milliers d’élèves du département du Zou, dont Abomey, chef-lieu régional et ville historique du Bénin. Le bon déroulement de l’examen blanc conditionne l’organisation des corrections et la remontée des résultats au niveau central.

Le Bénin a connu ces dernières années plusieurs épisodes de tension dans le secteur de l’éducation primaire liés à des revendications salariales ou à des questions d’avancement de carrière. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), qui avait dénoncé en mai 2026 la disparition du ministère du Travail dans le gouvernement Wadagni, avait également par le passé accompagné des mouvements dans ce secteur.