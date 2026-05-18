CEPE 2026 en Côte d’Ivoire : 609 384 candidats dans 2 763 centres de composition

La Côte d’Ivoire ouvre ce lundi la saison des examens nationaux avec le CEPE 2026, qui mobilise 609 384 élèves de CM2 dans 2 763 centres de composition. Les candidats passent quatre épreuves en une seule journée, dans un dispositif marqué par le maintien des mesures antifraude et une proclamation des résultats prévue le 1er juin.

Le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) 2026 a débuté lundi 18 mai sur l’ensemble du territoire ivoirien avec 609 384 candidats répartis dans 2 763 centres de composition, selon des données officielles communiquées par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) et le ministère de l’Éducation nationale. Cet examen ouvre la saison des évaluations nationales à grand tirage, placée cette année sous le thème « Une communauté éducative déterminée pour des examens crédibles ». Le lancement officiel de la session avait été présidé le 13 mai 2026 par le ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, N’Guessan Koffi.

Les candidats composent en une seule journée dans quatre matières. Le matin, ils affrontent l’exploitation de texte, pendant 1 heure 15 minutes, l’éveil au milieu, pendant 1 heure, et l’orthographe sous forme de dictée, pendant 45 minutes. L’après-midi est réservée aux mathématiques, pendant 1 heure. Les résultats seront proclamés le lundi 1er juin 2026 à 14h00 et consultables sur la plateforme officielle men-deco.org.

Le CEPE constitue le premier palier d’une séquence nationale qui mobilise au total 1 568 831 candidats en 2026, répartis dans 4 330 centres sur l’ensemble du territoire. Le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) suivra du 26 au 29 mai avec 606 583 candidats aux épreuves écrites, auxquels s’ajoutent 23 492 candidats au Test d’orientation en classe de seconde. Les épreuves orales du BEPC sont prévues du 20 au 23 mai. Le Baccalauréat réunira 329 372 candidats du 15 au 19 juin, dont 303 625 pour l’enseignement général, 25 150 pour l’enseignement technique et 597 pour l’enseignement artistique, dans 549 centres.

Le CEPE conditionne l’accès à la classe de sixième dans l’enseignement secondaire. Son taux de réussite constitue un indicateur suivi par le ministère dans le cadre du Programme national de développement (PND 2026-2030), qui formalise les orientations stratégiques du capital humain.

Des mesures antifraude dont les résultats sont documentés

Le gouvernement a maintenu pour l’édition 2026 un dispositif de lutte contre la tricherie et la fraude fondé sur la vidéosurveillance et les détecteurs de métaux dans les centres. Selon les données publiées par le CICG, ce dispositif a contribué à une baisse continue des incidents : 16 180 cas recensés en 2020, 10 382 en 2021, 4 236 en 2022 et 1 943 en 2023. Les chiffres pour 2024 et 2025 n’ont pas été communiqués à la date de publication.

Depuis 2011 et jusqu’en 2024, 608 collèges et lycées publics ont été construits, portant le total à 902 établissements secondaires publics, selon le CICG. Cette expansion du parc scolaire vise à absorber les promotions issues des examens primaires, dont les effectifs progressent d’année en année.