Arsenal, une équipe « ennuyeuse » qui « n’a fait que défendre » selon Alex Ferguson

Alex Ferguson a félicité Nasser Al-Khelaïfi après le deuxième sacre européen du PSG, tout en lançant une pique à Arsenal, qualifié d’équipe « ennuyeuse » qui « n’a fait que défendre ». Le message de l’ancien entraîneur de Manchester United intervient après une finale dominée statistiquement par Paris, vainqueur aux tirs au but après avoir longtemps buté sur le bloc défensif des Gunners.

Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur de Manchester United, a adressé un message personnel à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après la victoire du club parisien en finale de la Ligue des champions face à Arsenal samedi 30 mai à Budapest, selon les informations de L’Équipe. « Nasser, ici Alex Ferguson. Bravo, c’était une soirée difficile pour vous, mais vous avez joué contre une équipe ennuyeuse qui n’a fait que défendre. Profitez bien de vos vacances, vous le méritez », a écrit l’Écossais, vainqueur de la C1 avec Manchester United en 1999 et 2008.

Le PSG avait terminé le match avec 72 % à 75 % de possession de balle et 19 à 21 tentatives au but selon les sources, contre 5 à 7 pour Arsenal, qui n’avait cadré qu’un seul tir durant les 120 minutes de jeu — le but de Kai Havertz à la 6e minute. Arsenal avait adopté un bloc défensif bas assumé depuis l’ouverture du score, une stratégie qui a permis aux Gunners de tenir jusqu’aux tirs au but (victoire PSG 4-3).

Ferguson n’est pas le seul à avoir réagi depuis les milieux du football. Thierry Henry, consultant pour CBS Sports et ancien international français, avait déjà rendu hommage à Al-Khelaïfi en demi-finale 2025, et les clubs anglais Chelsea, Manchester City et Liverpool ont raillé Arsenal sur les réseaux sociaux après la défaite, selon les médias sportifs britanniques.