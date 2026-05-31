Alysson Paradis : son plus grand succès au cinéma a rapporté 33,86 millions de dollars

29 mai 2026 — Alysson Paradis souffle ses 42 ans. Actrice discrète mais régulière, elle partage sa carrière entre cinéma, télévision et théâtre. Son plus grand succès commercial reste la comédie Camping 2 (2010), dont les recettes mondiales se sont élevées à 33,86 millions de dollars, et qui demeure l’œuvre la plus visible de sa filmographie.

Née le 29 mai 1984 à Saint‑Siméon en Seine‑et‑Marne, Alysson Julia Paradis grandit dans un environnement familial éloigné du tumulte médiatique. L’ascension précoce de sa sœur aînée, Vanessa Paradis, bouleverse cependant le cadre familial dès les années 1990; Alysson, elle, trace progressivement son propre chemin artistique.

Adolescente, elle multiplie les pratiques artistiques et sportives — karaté, danse, poterie — avant de se tourner vers la musique et le théâtre. Elle apprend la basse, forme un groupe de rock et adopte une esthétique personnelle marquée. Pour financer sa formation au Laboratoire de l’Acteur, auprès d’Hélène Zidi‑Cheruy, elle travaille dans la restauration, expérience qu’elle qualifie de formatrice. Ses premiers passages médiatiques sont discrets : en 2003, elle intervient dans l’émission de Jean‑Luc Delarue Jour après jour consacrée au métier de comédienne, puis obtient des premiers rôles au cinéma, notamment dans Le Dernier Jour de Rodolphe Marconi aux côtés de Mélanie Laurent.

Une trajectoire construite entre rôles populaires et choix exigeants

En 2010, Alysson Paradis rejoint la distribution de Camping 2, réalisé par Fabien Onteniente, qui réunit Franck Dubosc et Richard Anconina autour du personnage culte de Patrick Chirac. Dans ce deuxième volet de la franchise, elle incarne Sandra, l’animatrice du camping des Flots Bleus. Le film attire près de 3 978 284 spectateurs en France sur quatorze semaines d’exploitation et totalise 33,86 millions de dollars au box‑office mondial, un niveau rare pour une comédie française populaire.

Si ce succès commercial demeure un pic d’exposition, la carrière d’Alysson Paradis se développe surtout dans des registres variés et parfois plus exigeants. Elle apparaît dans le thriller d’horreur À l’intérieur, devenu un titre de référence pour les amateurs du genre, et explore des personnages atypiques à la télévision. Dans la série QI (OCS Max, 2012‑2014), elle joue le rôle d’une ancienne star du cinéma pour adultes qui reprend des études de philosophie, un choix dramatique qui illustre sa volonté d’échapper aux cases médiatiques habituelles.

Au fil des années, elle multiplie les apparitions télévisées — de La Guerre des mondes à Astrid et Raphaëlle — et participe à des productions pour des plateformes internationales, parmi lesquelles le titre Super Mâles sur Netflix. Sur les planches, elle se distingue également : en 2024, elle reçoit une nomination aux Molières pour son interprétation dans Un tramway nommé Désir.