Bénin : Romuald Wadagni chez Bola Tinubu pour sa première séquence diplomatique

Romuald Wadagni se rend à Abuja pour une visite d’amitié et de travail auprès de Bola Tinubu, huit jours après son investiture. Cette rencontre avec le président nigérian s’inscrit dans une diplomatie de voisinage accélérée, autour de dossiers stratégiques comme la sécurité transfrontalière, le commerce, le corridor portuaire de Cotonou et la coopération énergétique.

Le président béninois Romuald Wadagni effectue lundi 1er juin 2026 une visite d’amitié et de travail à Abuja, sa première sortie diplomatique bilatérale depuis son investiture du 24 mai. La visite au Nigeria précède d’un jour sa tournée à Niamey prévue le 2 juin, et s’inscrit dans un mouvement diplomatique d’ensemble visant à consolider les relations bilatérales avec les deux grands voisins du Bénin dans les premières semaines du mandat.

Le Nigeria et le Bénin entretiennent des liens de longue date, géographiques, économiques et culturels. Les deux pays partagent une frontière terrestre de 773 kilomètres et les échanges commerciaux transfrontaliers – notamment le trafic de carburant, de produits agroalimentaires et de textiles – constituent l’un des piliers de l’économie informelle béninoise. Le port autonome de Cotonou capte une part significative du commerce nigérian de transit, en particulier à destination du nord du Nigeria. Tinubu avait été le premier dirigeant de la sous-région à adresser ses félicitations à Wadagni après son élection du 12 avril, dans un courrier du 16 avril affirmant partager « une longue histoire d’amitié, de liens culturels et de coopération » et déclarant vouloir « travailler en étroite collaboration pour consolider les relations bilatérales, renforcer la sécurité régionale et promouvoir la prospérité économique ».

L’engagement nigérian avait pris une forme concrète lors de l’investiture du 24 mai. Tinubu y avait délégué son vice-président Kashim Shettima – signal diplomatique de premier rang, la représentation par le numéro deux étant interprétée à Cotonou comme une marque d’attention supérieure à celle témoignée par plusieurs voisins directs. Selon l’armée nigériane, Tinubu avait en outre déployé une compagnie de troupes en Bénin dès avril 2026 pour sécuriser la période électorale – un appui inédit documenté par un communiqué de l’armée nigériane le 25 mai.

Une relation stratégique aux enjeux multiples

Les dossiers susceptibles d’être abordés lors de la visite du 1er juin sont multiples. La sécurité transfrontalière figure en premier. Le nord du Bénin est soumis à des incursions de groupes armés liés au jihadisme sahélien, dans une zone où la coopération avec le Nigeria – lui-même confronté à Boko Haram et à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) dans ses États du nord-est – est stratégiquement indispensable.

Le dossier portuaire et commercial constitue le second axe central. Wadagni, ancien ministre des Finances et architecte de l’accord que Talon avait qualifié d’« historique » en mai 2024 avec le Nigeria sur le corridor de transit, entretient des relations personnelles solides avec les milieux d’affaires et les responsables économiques d’Abuja. La modernisation du port de Cotonou et le développement des corridors de fret vers les États du nord du Nigeria – notamment l’axe Cotonou-Dosso-Kano – figuraient parmi les projets partagés en 2024.

La question de l’énergie est également présente. Le Nigeria est le principal fournisseur de gaz naturel du Bénin via le West African Gas Pipeline (WAGP), infrastructure dont le bon fonctionnement conditionne une part de la production d’électricité béninoise. Le gouvernement Wadagni cherche par ailleurs à développer sa propre production d’hydrocarbures avec la phase 3 de Baleine – un contexte dans lequel les échanges techniques avec le Nigeria, pays pétrolier de référence de la sous-région, présentent un intérêt direct.

Une tournée de présentation dans la sous-région

La visite à Abuja s’inscrit dans une séquence diplomatique rapide. Wadagni s’était déjà entretenu le 26 mai à Cotonou avec le président de la Commission de la CEDEAO Omar Alieu Touray lors d’une réception au Palais de la Marina, et avait reçu le 26 mai le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. La visite au Nigeria le 1er juin et celle au Niger et en Côte d’Ivoire le 2 juin – dans cet ordre – constituent les deux piliers d’une diplomatie de voisinage que Wadagni avait présentée comme prioritaire lors de son discours d’investiture.

L’agenda détaillé de la rencontre avec Tinubu n’avait pas été rendu public au moment de la publication.