Bénin : un dignitaire du Thron suspendu pour avoir eu une liaison avec une femme mariée à Dassa-Zoumé

Un haut dignitaire de la divinité Thron Kpéto Déka a été sanctionné à Dassa-Zoumé. Accusé d’avoir entretenu une relation avec une adepte mariée, il a été interdit d’exercer et son couvent a été fermé jusqu’à nouvel ordre par les autorités traditionnelles et religieuses.

Un dignitaire de la divinité Thron Kpéto Déka fait l’objet de lourdes sanctions à Dassa-Zoumé, dans le département des Collines. La décision intervient à la suite d’une affaire qui a suscité de vives réactions au sein de la communauté et des responsables de cette confession traditionnelle.

Selon les informations rapportées, le Hounongan est accusé d’avoir entretenu des relations intimes avec l’une de ses adeptes, pourtant mariée. Alertées par les faits, les autorités traditionnelles ont diligenté des investigations qui auraient permis d’établir les responsabilités du mis en cause.

À l’issue de ces démarches, le Roi de Dassa-Zoumé a décidé de prendre des mesures disciplinaires à son encontre. Parmi les sanctions prononcées figurent l’interdiction d’exercer ses fonctions religieuses ainsi que la fermeture temporaire de son couvent.

Le dossier a ensuite été examiné par le Haut Conseil National du Thron. Le jeudi 28 mai 2026, le président de l’institution, Hounongan Ahossou, accompagné de ses collaborateurs, s’est rendu au palais royal de Dassa-Zoumé pour s’imprégner des conclusions de l’affaire et confirmer les décisions prises.

Les responsables du Thron estiment que de tels comportements sont contraires aux valeurs morales et spirituelles que défend la communauté. Ils affirment vouloir préserver l’image et l’intégrité de la corporation en sanctionnant toute dérive susceptible de ternir sa réputation.

Selon les autorités religieuses, d’autres mesures, notamment d’ordre spirituel et traditionnel, pourraient être prises dans les prochains jours.