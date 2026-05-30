Bénin : 17 mineurs en route pour la Côte d’Ivoire interceptés à la frontière d’Aplahoué

Dix-sept enfants mineurs ont été interceptés par la Police républicaine alors qu’ils voyageaient à bord d’un bus en partance pour la Côte d’Ivoire. Les autorités ont immédiatement engagé des mesures de protection et appellent les parents ou tuteurs à se rapprocher des services compétents pour leur prise en charge.

Les autorités béninoises ont procédé à l’interception de dix-sept enfants mineurs qui se trouvaient à bord d’un bus de transport en commun en partance pour la Côte d’Ivoire. L’opération a eu lieu le 28 mai 2026 au poste frontalier de Hounsahoué, dans la commune d’Aplahoué, département du Couffo.

Selon les informations rendues publiques par le préfet du Couffo, le véhicule a été contrôlé par les agents du commissariat frontalier de Hounsahoué/Aplahoué. À bord, les forces de l’ordre ont découvert 17 enfants âgés de 12 à 17 ans, originaires de plusieurs communes et départements du Bénin, notamment l’Atlantique, les Collines, le Couffo, le Mono et le Zou.

Après leur interception, les mineurs ont été immédiatement pris en charge par la Police républicaine avec l’appui du Guichet unique de protection sociale. L’opération a également mobilisé la Direction départementale des Affaires sociales et de la Microfinance du Couffo ainsi que le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué.

Les autorités indiquent que des mesures sont en cours pour assurer la protection des enfants et faciliter leur retour au sein de leurs familles. Dans ce cadre, les parents ou tuteurs légaux des mineurs concernés sont invités à se présenter dans les meilleurs délais à la Préfecture d’Aplahoué ou à la Direction départementale des Affaires sociales et de la Microfinance du Couffo afin d’accomplir les formalités nécessaires à leur retrait.

Cette intervention s’inscrit dans les efforts de lutte contre la traite des enfants et les déplacements irréguliers de mineurs, un phénomène qui continue de mobiliser les services de sécurité et de protection sociale aux frontières du pays.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de ce déplacement et d’identifier les éventuelles responsabilités dans cette affaire.

Liste des enfants concernés :