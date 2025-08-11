Centrafrique : le directeur de publication du Quotidien de Bangui libéré provisoirement

En Centrafrique, le journaliste Landry Nguéma Ngokpélé a bénéficié d’une libération provisoire ce lundi 11 août, après plus de trois mois de détention. Directeur de publication du Quotidien de Bangui, il avait été arrêté le 8 mai dernier et poursuivi dans un premier temps notamment pour « complicité de rébellion ». Début juillet, les charges ont été reconverties en délit de presse, sans qu’il ne soit libéré immédiatement, contrairement à ce que prévoit le droit de la presse. L’Union des journalistes centrafricains parle d’un « soulagement », tout en déplorant que le droit ait été « bafoué » et que « la machine judiciaire ait été utilisée pour restreindre la liberté de la presse ».