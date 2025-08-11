PAR PAYS
Centrafrique : le directeur de publication du Quotidien de Bangui libéré provisoirement

Par BENIN WEB TV
Meurtre de journalistes à Gaza : la cheffe de la diplomatie de l’UE condamne la frappe israélienne

Côte d’Ivoire : onze militants du PPA-CI sous le coup d’une information judiciaire

Plan israélien pour Gaza : Meloni exprime sa «profonde préoccupation»

Guinée : les Forces vives reprennent les manifestations dès le 5 septembre

Trump : les États-Unis renoncent aux droits de douane sur l’or

Trump prolonge de 90 jours la trêve tarifaire avec la Chine, selon CNBC

États-Unis : Trump met le maintien de l’ordre à Washington sous contrôle fédéral

Irak: coupure totale d’électricité due aux températures records et à la surconsommation

Guerre en Ukraine : Trump s’attend à une rencontre «constructive» avec Poutine

Macron fustige le plan israélien pour Gaza: «une fuite en avant dans la guerre permanente»

En Centrafrique, le journaliste Landry Nguéma Ngokpélé a bénéficié d’une libération provisoire ce lundi 11 août, après plus de trois mois de détention. Directeur de publication du Quotidien de Bangui, il avait été arrêté le 8 mai dernier et poursuivi dans un premier temps notamment pour « complicité de rébellion ». Début juillet, les charges ont été reconverties en délit de presse, sans qu’il ne soit libéré immédiatement, contrairement à ce que prévoit le droit de la presse. L’Union des journalistes centrafricains parle d’un « soulagement », tout en déplorant que le droit ait été « bafoué » et que « la machine judiciaire ait été utilisée pour restreindre la liberté de la presse ».

