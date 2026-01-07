« Ce que je n’aime pas chez moi », les confidences de Messi sur ses fragilités personnelles

Dans une interview accordée à Luzu TV, Lionel Messi a révèlé son penchant à s’isoler dans les moments difficiles et a expliqué comment son fils Mateo l’aide à retrouver l’équilibre.

Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, s’est livré sur une facette plus intime de sa personnalité. Dans un entretien accordé à Luzu TV, l’attaquant de l’Inter Miami a confié éprouver des difficultés à gérer certaines variations d’humeur, reconnaissant avoir tendance à s’isoler lorsqu’il traverse des périodes plus délicates sur le plan mental.

« Ce que j’aime le moins chez moi, c’est que lorsque je suis dans un certain état d’esprit, je me coupe du monde et j’ai beaucoup de mal à en sortir », a expliqué l’octuple Ballon d’Or. « La moindre broutille, parfois même quelque chose de simple, peut changer mon humeur. Je me replie sur moi-même et j’ai du mal à inverser la tendance», a-t-il ajouté.

Messi a toutefois révélé l’existence d’un précieux soutien au sein de son cercle familial. Selon lui, son fils Mateo joue un rôle déterminant pour l’aider à surmonter ces moments. « La personne qui peut me sortir rapidement de cet état, c’est mon fils Mateo. C’est le seul qui y arrive », a-t-il confié avec émotion. À 38 ans, Lionel Messi demeure un cadre incontournable de la sélection argentine et devrait figurer dans le groupe de l’Albiceleste pour la prochaine Coupe du monde de la FIFA.





