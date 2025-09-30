CDM U20 2025: le Nigeria piégé d’entrée par la Norvège, la France dompte l’Afrique du Sud

Le Nigeria a débuté son Mondial U20 2025 par une défaite (0-1) face à la Norvège. De son côté, l’Afrique du Sud s’est incliné face à la France (1-2).

Pour son entrée en lice dans le groupe F de la Coupe du monde U20 2025, le Nigeria s’est incliné (0-1) face à la Norvège. Les Flying Eagles, pourtant dominateurs dans le jeu, ont payé leur manque de réalisme offensif.

Un penalty concédé tôt dans la partie, après une main du capitaine Daniel Bameyi, a permis à Rasmus Holten de marquer l’unique but du match. Malgré plusieurs occasions franches et deux tentatives repoussées par la barre, les Nigérians n’ont jamais réussi à revenir.

« Les garçons ont donné tout leur cœur. Ils ont tout tenté, mais la chance n’était pas de notre côté », a réagi l’entraîneur Aliyu Zubairu, frustré du scénario. Les Flying Eagles tenteront de se relancer jeudi face à l’Arabie saoudite.

Les Bleuets lancent leur tournoi par une victoire

Pour leur entrée en lice au Mondial U20 au Chili, l’équipe de France a dominé l’Afrique du Sud (2-1). Anthony Bermont avait ouvert le score avant l’égalisation sud-africaine sur penalty. Les joueurs de Bernard Diomède ont finalement arraché la victoire en fin de match grâce à Lucas Michal. Prochain rendez-vous : les États-Unis, jeudi.