Rema en tête d’affiche de la Coupe du monde 2026

La FIFA a confirmé la présence de Rema parmi les artistes qui animeront la Coupe du monde 2026. La star de l’Afrobeats se produira lors de la cérémonie d’ouverture aux côtés de plusieurs grandes figures internationales de la musique.

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La star nigériane de l’Afrobeats Rema figurera parmi les principales têtes d’affiche de la Coupe du monde 2026 à Los Angeles. La FIFA a officialisé la nouvelle sur Instagram en dévoilant la liste des artistes programmés pour les cérémonies du tournoi. Rema se produira notamment lors de la cérémonie d’ouverture prévue le 12 juin 2026, aux côtés de LISA, Katy Perry, Tyla, Future et Anitta.

Dans son communiqué, la FIFA a expliqué vouloir mettre en avant la diversité culturelle présente aux États-Unis à travers cette programmation musicale. « Cette sélection d’artistes reflète la diversité culturelle des États-Unis ainsi que le dynamisme de ses nombreuses diasporas. Elle illustre également l’influence du pays sur la musique, le divertissement et la culture populaire, tout en montrant le pouvoir de la musique pour rassembler les peuples », a indiqué l’instance mondiale.

Par ailleurs, l’hymne officiel de la compétition, Dai Dai, interprété par Burna Boy et Shakira, doit être dévoilé le 14 mai. La finale du Mondial, programmée le 19 juillet 2026, proposera également un spectacle de mi-temps inspiré du Super Bowl, imaginé par Chris Martin, leader du groupe Coldplay.





