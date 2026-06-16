CDM 2026: Rodri regrette le manque d’efficacité de l’Espagne face au Cap-Vert

Accrochée par le Cap-Vert (0-0) pour son entrée en lice au Mondial 2026, l’Espagne a buté sur un bloc défensif particulièrement compact. Rodri a souligné la solidité des Cap-Verdiens tout en regrettant le manque de réalisme de la Roja dans les zones décisives.

L’Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Au terme de la rencontre, Rodri a livré son analyse d’un match fermé, marqué selon lui par l’approche très défensive adoptée par les Cap-Verdiens. Le milieu de terrain de Manchester City a reconnu les difficultés de la Roja à trouver des espaces face à un adversaire regroupé dans son camp durant une grande partie de la rencontre. « Ce n’était pas le scénario que nous espérions, mais il n’y a pas grand-chose à reprocher à l’équipe », a déclaré Rodri au micro de La 1.

L’international espagnol a souligné la discipline défensive du Cap-Vert, qui a considérablement limité les possibilités de déséquilibre. « Nous savions que ce serait un match qui demanderait beaucoup de patience. Ils ont défendu très bas et se sont repliés rapidement à chaque perte de balle. Nous avons eu du mal à trouver la faille », a-t-il expliqué. Malgré plusieurs opportunités créées, les champions d’Europe n’ont pas réussi à faire la différence dans les derniers mètres. « Nous nous sommes procuré quelques occasions, mais nous avons manqué d’efficacité. C’est clairement le secteur que nous devons améliorer », a ajouté le milieu espagnol.

Rodri a toutefois retenu un élément positif de cette première sortie. « Ils se sont créé très peu de situations dangereuses. Défensivement, nous avons été solides. Il nous manque simplement ce petit plus dans la finition », a-t-il conclu. Avec ce résultat frustrant, l’Espagne est déjà sous pression avant son deuxième rendez-vous dans la compétition. La Roja tentera de décrocher sa première victoire face à l’Arabie saoudite lors de la prochaine journée du groupe.





