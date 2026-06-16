Marcus Rashford de retour à Manchester United

Le FC Barcelone n’a pas levé l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros pour Marcus Rashford. À l’issue de son prêt en Catalogne, l’international anglais retrouve donc Manchester United, où il est attendu après la Coupe du monde 2026.

L’avenir de Marcus Rashford s’éclaircit. L’attaquant anglais va officiellement retrouver Manchester United après que le FC Barcelone a choisi de ne pas lever l’option d’achat incluse dans son contrat de prêt. L’accord conclu entre les deux clubs prévoyait la possibilité pour les Blaugranas de recruter définitivement l’international anglais pour un montant de 30 millions d’euros. Cette option devait être activée avant le 15 juin, mais le club catalan a finalement décidé de ne pas donner suite.

Selon ESPN, le prêt avait été structuré sur deux saisons, jusqu’en juin 2026, avec une formule d’achat permettant au Barça d’échelonner le paiement en trois versements de 10 millions d’euros jusqu’en 2028. Un montage destiné à limiter l’impact financier de l’opération dans le cadre des règles du fair-play économique. Malgré des performances jugées satisfaisantes sous les couleurs catalanes, la direction barcelonaise n’a donc pas souhaité finaliser le transfert.

Désormais, Rashford redevient pleinement un joueur de Manchester United. Actuellement engagé avec l’Angleterre à la Coupe du monde 2026, l’attaquant de 28 ans devrait rejoindre les Red Devils à l’issue du tournoi afin de participer à la préparation estivale. Sauf changement de dernière minute sur le marché des transferts, il est attendu à la reprise sous les ordres de Michael Carrick, récemment confirmé au poste d’entraîneur principal du club mancunien.





