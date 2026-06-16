Togo : polémique après des propos de corps habillés à la retraite en soutien à Faure Gnassingbé

Au Togo, des déclarations attribuées à des corps habillés à la retraite suscitent une vive controverse. Prononcés autour de l’anniversaire de Faure Gnassingbé, célébré le 6 juin, ces propos, marqués par une forte loyauté personnelle envers le président du Conseil des ministres, ont relancé le débat sur la neutralité républicaine des forces de défense et de sécurité, même lorsqu’il s’agit d’anciens membres de ces corps.

Selon une vidéo largement relayée, des retraités des forces de défense et de sécurité dans une déclaration publique de soutien au président du conseil des ministres togolais, ont utilisé des formules particulièrement engagées, telles que « vos ennemis sont nos ennemis », « notre champion », ou encore l’idée de « combattre jusqu’à la dernière goutte ». Ces expressions, dans un pays où l’armée occupe historiquement une place centrale dans la vie politique, ont été perçues par plusieurs observateurs comme un glissement préoccupant entre hommage personnel, engagement partisan et intimidation symbolique.

La polémique intervient dans un contexte politique sensible. Depuis la réforme constitutionnelle de 2024, le Togo a basculé dans une Ve République qui a profondément modifié l’architecture du pouvoir. Faure Gnassingbé n’est plus président de la République depuis mai 2025, mais président du Conseil des ministres, une fonction désormais placée au cœur du pouvoir exécutif. La présidence de la République, occupée par Jean-Lucien Savi de Tové, est devenue essentiellement honorifique.

Dans ce nouvel ordre institutionnel, toute prise de parole publique en faveur de Faure Gnassingbé, surtout lorsqu’elle émane de personnalités issues de l’univers militaire ou sécuritaire, prend une portée politique particulière. Les critiques estiment que le vocabulaire employé renvoie moins à une loyauté envers les institutions qu’à une fidélité personnelle envers l’homme qui concentre l’essentiel du pouvoir exécutif.

Le choix du moment a également renforcé la sensibilité du dossier. Le 6 juin correspond à l’anniversaire de Faure Gnassingbé, mais cette date est aussi associée à une séquence de contestation récente. En juin 2025, des manifestations avaient éclaté dans un climat de tension autour de la réforme constitutionnelle, de la vie chère et des restrictions de l’espace civique. Le Mouvement du 6 juin, ou M66, s’est ensuite inscrit dans cette dynamique protestataire.

Un an plus tard, l’apparition de déclarations de soutien au chef du pouvoir exécutif, avec des références aux « ennemis » et au « combat », a ravivé les inquiétudes d’une partie de l’opinion. Pour les détracteurs de cette prise de parole, le problème ne réside pas seulement dans le soutien exprimé à Faure Gnassingbé, mais dans la manière dont le désaccord politique semble être présenté comme une forme d’hostilité à combattre.

À ce stade, aucune réaction officielle précise et directement liée à cette controverse n’a été faite. Les autorités togolaises n’ont pas publiquement clarifié si ces propos relevaient d’une initiative privée, d’un collectif structuré ou d’une prise de position organisée. Cette absence de clarification nourrit, elle aussi, les interrogations.

Le poids de l’histoire politico-militaire togolaise

La controverse résonne fortement en raison de l’histoire politique du Togo. Depuis l’indépendance, le pays a été marqué par une imbrication profonde entre armée et pouvoir. Le coup d’État de 1963, qui a conduit à l’assassinat de Sylvanus Olympio, puis celui de 1967, qui a porté Gnassingbé Eyadéma au pouvoir, ont durablement inscrit le facteur militaire au centre de la vie politique nationale.

Cette mémoire reste vive. En 2005, à la mort de Gnassingbé Eyadéma, l’armée avait joué un rôle déterminant dans l’installation de Faure Gnassingbé, avant que la pression régionale et internationale ne conduise à l’organisation d’une élection. Cette séquence, suivie de violences post-électorales, demeure un repère central dans la perception des relations entre pouvoir politique et appareil sécuritaire au Togo.

C’est dans cette histoire que s’inscrivent les réactions actuelles. Pour une partie de la société civile et de l’opposition, les propos attribués aux corps habillés à la retraite rappellent une culture politique où la fidélité au dirigeant peut apparaître comme plus forte que l’attachement aux institutions. Pour d’autres, il pourrait s’agir d’un simple hommage d’anciens serviteurs de l’État à une figure politique qu’ils soutiennent.

Une affaire révélatrice des tensions actuelles

Au-delà de la déclaration elle-même, l’affaire révèle les fragilités du climat politique togolais. Depuis la réforme constitutionnelle, l’opposition et plusieurs organisations de la société civile dénoncent une concentration du pouvoir autour de Faure Gnassingbé. Les autorités, de leur côté, défendent un nouvel équilibre institutionnel présenté comme un régime parlementaire adapté aux réalités du pays.

Dans ce contexte, le vocabulaire utilisé par d’anciens corps habillés prend une dimension particulière. Même à la retraite, ces personnalités restent associées à l’autorité, à l’ordre et à l’usage légitime de la force. Lorsqu’elles emploient des termes de confrontation, elles peuvent contribuer à brouiller la frontière entre engagement citoyen, soutien politique et pression symbolique sur les opposants.

La question centrale est donc celle de la neutralité républicaine. Les forces de défense et de sécurité, actives ou retraitées, peuvent-elles intervenir publiquement dans le débat politique avec un langage de loyauté personnelle et de combat ? Pour les critiques, une telle posture fragilise l’idée d’un État impartial et renforce la perception d’un pouvoir adossé à une mémoire sécuritaire.