Carole Middleton, grand-mère omniprésente auprès de George, Charlotte et Louis

Carole Middleton, mère de la princesse Kate, fête ses 71 ans ce 31 janvier. Discrète mais omniprésente dans l’intimité du clan des Galles, elle est présentée par les médias comme un pilier familial ayant joué un rôle clé lors des dernières épreuves traversées par la duchesse.

Longtemps tenue à l’écart des engagements officiels et des apparitions publiques aux côtés de sa fille, Carole Middleton a développé au fil des années un rôle informel mais central au sein de la famille. Sans fonction officielle au sein de la Couronne, elle agit comme soutien quotidien pour Kate et le prince William, ainsi que pour leurs trois enfants — le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Sa présence s’est particulièrement illustrée lors de la maladie de la duchesse : selon plusieurs médias, Carole Middleton s’est installée à Anmer Hall, la résidence de campagne du couple princier, pour aider au bon déroulement du quotidien familial et accompagner Kate à certains rendez‑vous médicaux.

Depuis la naissance du prince George, Carole Middleton assure la maternité sereine de Kate

À la naissance du prince George, en juillet 2013, Michael et Carole Middleton se sont rendus parmi les premiers à la clinique St Mary pour saluer le nouveau‑né, avant plusieurs membres de la famille royale. Sur place, leur émotion était visible et leur appréciation simple : « Il est absolument magnifique », déclarèrent-ils alors.

Dans les semaines qui ont suivi cette naissance, Kate et William ont choisi de se retirer quelques temps chez les parents de la duchesse à Bucklebury Manor, dans le Berkshire. Plutôt que de recourir immédiatement à une nounou, Kate a favorisé l’aide de sa mère pour les premiers soins et l’instauration d’un cadre familial apaisé destiné à rassurer le nouveau‑né et à préserver la vie privée du couple.

Au moment de la naissance de la princesse Charlotte en 2015, Carole Middleton a de nouveau passé plusieurs semaines à Anmer Hall afin d’épauler sa fille. Ces allers‑retours et interventions répétées ont progressivement installé les Middleton comme un repère éducatif important pour les trois jeunes héritiers.

Des intervenants spécialisés et des journalistes qui suivent la royauté ont décrit Carole comme une « grand‑mère omniprésente » et « un soutien infaillible ». Amélie Schildt, experte royauté pour RTL info, souligne que « elle s’occupe des petits, assiste aux matchs de sport de George, Charlotte et Louis, fait les courses et accompagne même Kate à ses séances de chimiothérapie. Elle a été vraiment un soutien infaillible ». Nicolas Fontaine, rédacteur en chef d’Histoires Royales, rappelle que « William a grandi avec un père souvent absent et a perdu sa mère très jeune. Carole Middleton s’est imposée comme une sorte de mère d’adoption pour lui. »

Dans un entretien accordé au magazine Hola! en février 2025, Carole Middleton a explicité sa vision du rôle de grand‑mère en rappelant son souhait de rester active auprès des enfants : « Je veux courir dans les collines avec les enfants, grimper aux arbres et jouer avec eux sur les aires de jeux. Aussi longtemps que je le pourrai, c’est ce que je ferai. »

Plusieurs médias ont également évoqué la question d’un possible honneur ou titre de noblesse pour Michael et Carole Middleton si William accédait au trône, sujet relayé dans la presse spécialisée sur la royauté.