Carla Bruni en parenthèse « dolce vita » au Cap Nègre avec sa famille

Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy et leur fille Giulia ont passé plusieurs jours de fin février au Cap Nègre, sur la Côte d’Azur, loin de l’agitation parisienne, selon des informations publiées par Closer. Arrivés le 21 février à l’aéroport de Toulon en jet privé, ils se sont installés au château Feraghi, propriété familiale située à la pointe Nègre, pour une parenthèse qualifiée de « dolce vita ».

Le choix du lieu n’est pas anodin : le château Feraghi est présenté comme un cadre discret et protégé, apprécié pour son exonération relative des regards extérieurs. Selon les éléments relayés, la famille a favorisé une mobilité légère sur place, optant pour une Vespa plutôt que pour un cortège officiel ou des véhicules imposants, ce qui s’accorde avec l’atmosphère de villégiature recherchée.

Durant ce séjour, les activités rapportées sont principalement tournées vers le plein air et la pratique sportive. Nicolas Sarkozy a suivi des séances de tennis, Giulia s’est entretenue à cheval lors de sorties d’équitation, et Carla Bruni-Sarkozy a profité des bains de mer. La jeune fille a partagé quelques images et instants de ces journées sur les réseaux sociaux, selon les sources. Par ailleurs, il est rappelé que Carla Bruni-Sarkozy avait annoncé, le 20 décembre dernier, avoir mis fin à son traitement d’hormonothérapie.

Un séjour placé entre deux échéances judiciaires importantes

Cette escapade familiale intervient alors que l’ancien chef de l’État demeure engagé dans plusieurs procédures judiciaires. Le 23 février, ses avocats ont représenté Nicolas Sarkozy au tribunal correctionnel de Paris dans une audience relative à la confusion de ses peines définitives associées aux dossiers Bismuth et Bygmalion. Lors de cette séance, il n’était pas présent physiquement et a été défendu par son équipe juridique.

Le même dossier doit connaître une décision imminente : le verdict est attendu le 9 mars. Cette date précède de peu le début du procès en appel visant l’ancien président dans l’affaire du financement libyen, dont l’ouverture est programmée une semaine après le rendu prévu en correctionnelle, d’après les informations relayées. Le calendrier judiciaire structure ainsi l’actualité de M. Sarkozy au moment même où il choisit de se retirer temporairement au Cap Nègre.

La présence de la famille dans ce lieu déjà associé à leur vie privée illustre la manière dont déplacements et moments de détente peuvent coexister avec une forte attention médiatique. Malgré la discrétion relative du site, chaque sortie et activité familiale attire des observations et des relais dans la presse people, comme en témoignent les images et comptes rendus publiés.