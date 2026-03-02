Carburants en Côte d’Ivoire : prix stables pour les ménages, légère hausse pour les professionnels à Abidjan

En Côte d’Ivoire, les prix des principaux produits pétroliers destinés au grand public restent inchangés pour le troisième mois consécutif. En revanche, certains carburants à usage professionnel enregistrent une légère hausse à Abidjan pour la période du 1er au 31 mars 2026.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Direction générale des hydrocarbures (DGH) a annoncé les nouveaux tarifs applicables au mois de mars. Sur l’ensemble du territoire, les prix à la pompe du super sans plomb, du gasoil, du pétrole lampant et du gaz butane en bouteille demeurent stables.

Le super sans plomb reste fixé à 820 F CFA le litre, le gasoil à 675 F CFA et le pétrole lampant à 705 F CFA. Les bouteilles de gaz butane conservent également leurs prix : 2 000 F CFA pour la 6 kg, 5 200 F CFA pour la 12,5 kg et 6 965 F CFA pour la 15 kg.

À Abidjan, en revanche, les professionnels devront composer avec une hausse du DDO (Distillate Diesel Oil), qui passe de 593 F CFA le kg en janvier et février à 622 F CFA en mars, soit une augmentation de 29 F CFA. Le Fioul 180 repart également à la hausse, atteignant 411 F CFA le kg après 390 F CFA en février. Le DDO exonéré suit la même dynamique, s’établissant à 548 F CFA le kg contre 519 F CFA le mois précédent.

Seul produit épargné par ces ajustements : le butane en vrac industriel et les bouteilles de plus de 28 kg, dont le prix reste inchangé. La DGH précise que ces montants constituent des prix plafonds. Les stations-service et distributeurs sont tenus de les afficher de manière visible pendant toute la période concernée.