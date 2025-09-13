Caracas accuse les États-Unis d’avoir arraisonné un bateau de pêche dans ses eaux

Le Venezuela a dénoncé, samedi 13 septembre, l’arraisonnement pendant huit heures d’un bateau de pêche vénézuélien par un navire américain dans les eaux de sa zone économique exclusive, alors que les États-Unis ont déployé des bâtiments de guerre dans les Caraïbes, officiellement dans le cadre d’une opération antidrogue. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, vendredi 12 septembre le navire vénézuélien Carmen Rosa, avec neuf pêcheurs de thon à bord, naviguait à 48 milles nautiques au nord-est de l’île La Blanquilla, au large de la côte, dans les eaux relevant de la ZEE vénézuélienne, lorsqu’il a été illégalement et hostilement intercepté par le destroyer de la marine américaine USS Jason Dunham.