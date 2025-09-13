PAR PAYS
Caracas accuse les États-Unis d’avoir arraisonné un bateau de pêche dans ses eaux

Par BENIN WEB TV
Soudan: le gouvernement refuse la trêve proposée

La Roumanie affirme qu’un drone a violé son espace aérien lors des frappes russes en Ukraine

L’Ukraine frappe l’une des plus grandes raffineries de Russie

France : Lecornu promet de revenir sur la suppression de deux jours fériés

Accord franco-britannique : premiers renvois de migrants cette semaine

Cameroun : Issa Tchiroma Bakary porté candidat consensuel de l’opposition

Royaume-Uni : 110 000 personnes à Londres à l’appel du militant d’extrême droite Tommy Robinson

Sébastien Lecornu veut un réseau «France Santé» pour des soins de proximité

Avant de sanctionner Moscou, Trump exige l’arrêt des achats de pétrole russe

Birmanie: un groupe armé accuse une frappe aérienne d’avoir tué de nombreux lycéens

Le Venezuela a dénoncé, samedi 13 septembre, l’arraisonnement pendant huit heures d’un bateau de pêche vénézuélien par un navire américain dans les eaux de sa zone économique exclusive, alors que les États-Unis ont déployé des bâtiments de guerre dans les Caraïbes, officiellement dans le cadre d’une opération antidrogue. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, vendredi 12 septembre le navire vénézuélien Carmen Rosa, avec neuf pêcheurs de thon à bord, naviguait à 48 milles nautiques au nord-est de l’île La Blanquilla, au large de la côte, dans les eaux relevant de la ZEE vénézuélienne, lorsqu’il a été illégalement et hostilement intercepté par le destroyer de la marine américaine USS Jason Dunham.

