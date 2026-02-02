Capucine Anav sur Louis Sarkozy : « Il a toujours eu ce don »

Capucine Anav, révélée par Secret Story puis par Les Anges de la télé-réalité, s’est progressivement imposée hors des codes habituels des candidates : refus apparent du bistouri, discours sans effets outrés et distance avec les clashs. Sa trajectoire, marquée par des passages médiatiques et des polémiques, l’a conduite de la boutique où elle travaillait à des rôles de chroniqueuse et d’animatrice, et a inclus une relation très médiatisée avec Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni.

Avant d’entrer dans la téléréalité, Capucine Anav possède un BTS en management des unités commerciales et travaille dans une enseigne de prêt-à-porter où elle est repérée par un directeur de casting. Elle participe d’abord à Secret Story 6, puis rejoint l’aventure des Anges, programmes qui lui assurent une visibilité nationale mais l’exposent aussi aux codes et aux violences propres au genre.

Au fil des saisons, sa posture différente lui vaut autant d’attention que de critiques. Dans Les Anges, elle est notamment confrontée à des scènes de moquerie et de harcèlement de la part de certaines camarades — un incident marquant survient lors d’une soirée à Miami où sa peur de monter sur un bateau la place au centre d’une séquence tendue.

De la chronique télé à l’entretien médiatique

Après la télé-réalité, Capucine Anav amorce une reconversion dans les médias. Elle devient d’abord chroniqueuse pour TV Magazine, puis rejoint Le Mag sur NRJ12, une émission people consacrée à la télé-réalité. Le parcours professionnel de la jeune femme est parfois abordé en liaison avec des liens familiaux : elle est présentée comme la cousine de Magali Berdah, figure de l’influence digitale.

Le tournant médiatique majeur intervient en 2016 lorsqu’elle rejoint la table de Cyril Hanouna dans TPMP (Touche Pas à Mon Poste), alors émission-vedette de C8. Une séquence diffusée dans l’émission suscite une vive polémique : lors d’un jeu, Hanouna place sa main sur l’entrejambe de la chroniqueuse alors que celle-ci a les yeux bandés. Le CSA, régulateur de l’audiovisuel, sanctionne ensuite la chaîne.

Sur le plan personnel, Capucine Anav a été en couple avec Louis Sarkozy pendant environ deux ans, entre 2014 et 2016, relation très suivie par la presse people. Louis Sarkozy est le fils unique de l’ancien président Nicolas Sarkozy et de la chanteuse Carla Bruni ; le texte sourcesignale que Nicolas Sarkozy a été condamné en 2025.

En 2025, Capucine Anav fait une apparition dans Le Jet de Luxe, émission animée par Jordan De Luxe, et y donne un long entretien. Elle revient sur sa carrière et sa vie privée, évoquant notamment la rencontre avec la famille Sarkozy : selon elle, elle avait déjà croisé le père de Louis lors d’une séance de dédicace et, en parlant de Louis, souligne son aisance à l’oral et son intérêt pour le monde politique, qualifiant ce cheminement de « tracé ».

Jordan De Luxe, animateur présenté comme propulsé par Geneviève de Fontenay et proche de Cyril Hanouna, a lui-même été chroniqueur pour TPMP pendant une période.