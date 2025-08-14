Canicule: vigilance rouge levée, 80 départements en orange

PAR PAYS
La vigilance rouge canicule, qui affectait encore quatre départements du Centre-Est ainsi que l’Aude, a été levée sur l’ensemble du territoire jeudi 14 août au matin, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin, rapporté par l’AFP; l’institut précise cependant que le niveau d’alerte orange concernera vendredi 80 départements, contre 75 jeudi. «Ce vendredi, la chaleur s’accentue à nouveau notablement dans le Sud‑Ouest où des températures supérieures à 40 °C sont encore une fois attendues. La canicule gagne également la Bretagne, jusqu’ici épargnée», indique le bulletin publié à 6h (locale). Parmi les 80 départements placés en alerte orange vendredi, deux (Val‑d’Oise et Marne) ne le seront plus après 6h, tandis que d’autres, dans l’Ouest, ne passeront en vigilance qu’à partir de midi.

