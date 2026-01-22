CAN Handball 2025: les Guépards balayés d’entrée par le Maroc

De retour sur la scène continentale, la sélection béninoise a lourdement chuté face aux Lions de l’Atlas (28-52), mercredi, lors de son entrée en lice dans la compétition.

Le réveil a été brutal pour les Guépards handballeurs. Pour leur grand retour en Coupe d’Afrique des nations, les Béninois ont été sèchement dominés par le Maroc, impressionnant de maîtrise et d’efficacité. Le score sans appel (28-52) reflète l’écart entre une équipe marocaine rompue aux joutes continentales et un Bénin encore en quête de repères à ce niveau.

Pourtant, l’entame de match laissait entrevoir de bonnes intentions. Volontaires, engagés et appliqués par séquences, les Guépards ont tenté de rivaliser par l’intensité. Mais très vite, la supériorité technique des Lions de l’Atlas, leur profondeur de banc et leur rigueur tactique ont fait la différence. Les Marocains ont accéléré le rythme, puni la moindre approximation et creusé l’écart au fil des minutes.

Ce lourd revers ne condamne toutefois pas les ambitions béninoises. Dès ce jeudi 22 janvier, les Guépards seront déjà de retour sur le parquet pour un deuxième rendez-vous crucial face au Congo. Un match charnière, où il faudra rapidement corriger les erreurs, resserrer la défense et gagner en efficacité offensive afin d’aller chercher les premiers points dans cette phase de groupes et relancer la dynamique.