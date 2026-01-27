CAN féminine 2026: un tournoi amical à 4 à Abidjan

Le Nigeria participera au tournoi des quatre nations en Côte d’Ivoire aux côtés du Ghana et du Sénégal pour peaufiner sa préparation avant la phase finale de la CAN Féminine 2026 au Maroc.

L’équipe nationale féminine du Nigeria, les Super Falcons, prendra part au tournoi UFOA B des quatre nations dans le cadre de sa préparation à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, rapporte le Daily Post.

La Côte d’Ivoire accueillera la compétition du vendredi 27 février au samedi 7 mars 2026. Le Ghana et le Sénégal complètent le plateau de ce mini-tournoi, qui réunira exclusivement des sélections qualifiées pour la prochaine CAN. Cette épreuve régionale servira ainsi de répétition générale avant la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026.

We’ll be competing at the WAFU B Four-Nation Tournament in Abidjan 🇨🇮 from Feb 27 – Mar 7, 2026, ahead of #WAFCON2026 in Morocco.



Hosts Côte d’Ivoire, Ghana & Senegal will also be in action.#SuperFalcons #RoadTo11 pic.twitter.com/UumMZhe8Yd — NGSuper_Falcons (@NGSuper_Falcons) January 27, 2026





