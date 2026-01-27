Nigeria

CAN féminine 2026: un tournoi amical à 4 à Abidjan

Le Nigeria participera au tournoi des quatre nations en Côte d’Ivoire aux côtés du Ghana et du Sénégal pour peaufiner sa préparation avant la phase finale de la CAN Féminine 2026 au Maroc.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
132 vues
Super Falcons du Nigeria célèbrent leur victoire
Les Super Falcons du Nigeria@google
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

L’équipe nationale féminine du Nigeria, les Super Falcons, prendra part au tournoi UFOA B des quatre nations dans le cadre de sa préparation à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, rapporte le Daily Post.

La Côte d’Ivoire accueillera la compétition du vendredi 27 février au samedi 7 mars 2026. Le Ghana et le Sénégal complètent le plateau de ce mini-tournoi, qui réunira exclusivement des sélections qualifiées pour la prochaine CAN. Cette épreuve régionale servira ainsi de répétition générale avant la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026.



À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:51 People : Côte d’Ivoire : Ramatoulaye DJ reconnu coupable d’outrage aux symboles nationaux
17:45 Afrique-Sport : CAN 2025: avant la décision de la CAF, le Sénégal fait bloc derrière son sélectionneur
17:51 Côte d’Ivoire : Ramatoulaye DJ reconnu coupable d’outrage aux symboles nationaux
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant