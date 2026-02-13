CAN 2027: la CAF maintient le cap malgré les rumeurs de report

Réunie ce vendredi à Dar es-Salaam, la CAF a confirmé le maintien de la CAN 2027 malgré les rumeurs de report, tout en annonçant une réforme majeure du calendrier à partir de 2028.

L’hypothèse d’un report aura fait long feu. Alors que le Guardian affirmait jeudi que la Coupe d’Afrique des nations 2027 pourrait être décalée à 2028 en raison de retards présumés dans les préparatifs du trio hôte Kenya–Ouganda–Tanzanie, la Confédération africaine de football a rapidement éteint l’incendie.

Réuni ce vendredi en assemblée générale à Dar es-Salaam, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a fermement démenti toute modification du calendrier. L’édition 2027 est confirmée aux dates prévues, tout comme celle de 2028. Le dirigeant sud-africain a reconnu l’existence de défis logistiques, notamment en matière d’infrastructures et de pelouses, mais s’est voulu rassurant quant à la capacité des pays organisateurs à être prêts à temps.

Le patron du football africain a par ailleurs confirmé une évolution majeure du calendrier continental : à partir de 2028, la CAN adoptera un rythme quadriennal. En parallèle, une Ligue des nations africaine verra le jour, organisée tous les deux ans par zones géographiques. Un double virage stratégique qui redessine l’avenir des compétitions africaines, sans remettre en cause l’échéance de 2027.





