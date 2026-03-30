CAN 2027: Lesotho et Soudan du Sud valident leur billet, suspense total pour les derniers tickets

Le Lesotho et le Soudan du Sud ont décroché leur qualification après le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, tandis que plusieurs affiches restent encore indécises avant les ultimes matchs retour.

Le premier écrémage a livré son verdict. À l’issue des matchs retour du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, le Lesotho et le Soudan du Sud ont validé leur billet pour la phase suivante. Accroché à l’aller (0-0), le Lesotho a su faire la différence face aux Seychelles (2-1). Menés après l’ouverture du score de Brandon Labrosse, les Basotho ont renversé la situation grâce à Lebohang Lesako, avant que Motebang Sera ne scelle la qualification en fin de rencontre.

De son côté, le Soudan du Sud a tremblé sans rompre. Battus 1-0 à domicile par Djibouti dans un stade de Juba à huis clos, les Sud-Soudanais ont néanmoins validé leur qualification grâce à leur large succès acquis à l’aller (4-0), pour un score cumulé de 4-1. La suite du programme s’annonce décisive avec les derniers matchs retour prévus mardi. L’Érythrée tentera de conserver son avantage de 2-0 face à l’Eswatini, tandis que Maurice et la Somalie se retrouvent dos à dos après un nul vierge à l’aller.

Le Burundi, fort de son large succès 4-0, partira favori contre le Tchad, pendant que l’Éthiopie devra confirmer face à Sao Tomé-et-Principe après sa victoire 3-0 à l’aller. Les vainqueurs de ces confrontations rejoindront les nations les mieux classées pour la phase de groupes des éliminatoires. Pour rappel, la phase finale de la CAN 2027 sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, qualifiés d’office en tant que pays hôtes.