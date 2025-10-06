Mondial 2026 (Q): la liste du Lesotho contre le Nigeria et le Zimbabwe

Le Lesotho a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement d’octobre, comptant pour les 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Lesotho joue ce mois-ci son va-tout en éliminatoire de la Coupe du monde 2026. Les Crocodiles affrontent le Nigeria et le Zimbabwe, les 10 et 13 octobre prochain. Deux matchs comptant pour les 9è et 10è journées des éliminatoires.

Cinquième au classement du groupe C avec 9 points, l’équipe dirigée par le sélectionneur Leslie Notši doit prendre les six points de la victoire pour espérer au moins finir deuxième, synonyme de qualification pour les barrages. À cet effet, le sélectionneur a dévoilé la liste des joueurs devant prendre part à ces deux rencontres.

La liste:

Gardiens : Leluma Mofoka (Matlama), Sekhoane Moerane (Orbit College FC), Mosoeu Seahlolo (LCS FC).

Défenseurs : Mphale Mphalaole (Lioli FC), Motlomelo Mkwanazi (Bantu FC), Thabang Malane (African Stars), Siyabhonga Manyaka (Majantja FC), Fusi Matlabe (Lioli), Mohlomi Makhetha (Lijabatho FC), Rethabile Mokokoane (Matlama), Bokang Sello (Lijabatho), Seleke Qhobela (Linare FC).

Milieu de terrain : Kananelo Rapuleng (Bantu), Lehlohonolo Matsau (LDF), Ts’epang Sefali (Linare), Halifele Moqokola (Lioli), Neo Mokhachane (Jwaneng Galaxy), Hlompho Kalake (Lioli), Jane Ts’otleho (Lijabatho), Makara Ntaitsane (LCS),

Attaquants : Jane Thabants’o (Matlama), Motebang Sera (Venda Academy) Thabang Maphakisa (Lifofane FC).