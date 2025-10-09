Mondial 2026 (Q): le Nigeria promet l’enfer au Lesotho et au Bénin

Malgré une situation compliquée dans les éliminatoires, le capitaine des Super Eagles, William Troost-Ekong, garde espoir. Le défenseur assure que le Nigeria croit toujours en sa qualification pour le Mondial 2026.

Le Nigeria refuse de baisser les bras. À trois points de la tête du groupe C, occupée conjointement par la République du Bénin et l’Afrique du Sud, les Super Eagles croient toujours à leur chance de disputer la prochaine Coupe du monde.

Les hommes d’Eric Chelle joueront leurs deux derniers matchs face au Lesotho et au Bénin. Pour espérer voir le Mondial 2026, les triples champions d’Afrique devront impérativement s’imposer lors de ces deux rencontres, tout en espérant que leurs rivaux directs laissent des points en route.

« Nous sommes optimistes et nous allons nous battre jusqu’au bout », a déclaré William Troost-Ekong aux médias de la sélection. « Nous y croyons et nous n’arrêterons jamais d’y croire. Deux matchs cruciaux nous attendent : d’abord face au Lesotho vendredi, puis le retour au Nigeria. Toute notre attention est désormais tournée vers ce premier rendez-vous. » Les Crocodiles et les Guépards sont prévenus!