Mondial 2026 (Q): avec Victor Osimhen, les onze entrants de Lesotho – Nigeria

Le Lesotho affronte le Nigeria ce vendredi (17h) pour le compte de la 9è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Déjà éliminés, les Crocodiles ne comptent cependant pas faciliter la tâche aux Super Eagles qui doivent absolument prendre les trois points de la victoire pour continuer à croire à une qualification pour la phase finale. Découvrez les compos des deux équipes.

Lesotho – Nigeria : compos officielles

XI Lesotho : …

XI Nigeria : Nwabali, Frederick, Ndidi, Ekong, Lookman, Osimhen, Arokodare, Onyemaechi, Simon, Iwobi, Bassey.

