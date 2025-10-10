Mondial 2026 (Q): avec Victor Osimhen, les onze entrants de Lesotho – Nigeria
Le Lesotho affronte le Nigeria ce vendredi (17h) pour le compte de la 9è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
1 min de lecture
Déjà éliminés, les Crocodiles ne comptent cependant pas faciliter la tâche aux Super Eagles qui doivent absolument prendre les trois points de la victoire pour continuer à croire à une qualification pour la phase finale. Découvrez les compos des deux équipes.
Lesotho – Nigeria : compos officielles
XI Lesotho : …
XI Nigeria : Nwabali, Frederick, Ndidi, Ekong, Lookman, Osimhen, Arokodare, Onyemaechi, Simon, Iwobi, Bassey.
