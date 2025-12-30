Accueil En Brève CAN 2025: Tunisie qualifiée malgré le nul contre la Tanzanie, Nigeria impeccable avant les huitièmes

La Tunisie a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale mais a vacillé face à la Tanzanie, tenue en échec 1-1 ce 30 décembre à Rabat. Le Nigeria, de son côté, a maîtrisé la rencontre contre l’Ouganda (3-1), réduit à dix après la pause : les Super Eagles enregistrent un troisième succès et abordent idéalement le prochain tour de la compétition.