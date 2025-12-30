La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

CAN 2025: Tunisie qualifiée malgré le nul contre la Tanzanie, Nigeria impeccable avant les huitièmes

La Tunisie a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale mais a vacillé face à la Tanzanie, tenue en échec 1-1 ce 30 décembre à Rabat. Le Nigeria, de son côté, a maîtrisé la rencontre contre l’Ouganda (3-1), réduit à dix après la pause : les Super Eagles enregistrent un troisième succès et abordent idéalement le prochain tour de la compétition.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
275 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant