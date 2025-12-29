CAN 2025: « On s’attend à une rencontre difficile », Gernot Rohr avant Bénin vs Sénégal

Gernot Rohr était en conférence de presse ce lundi, à la veille du match contre le Sénégal, comptant pour la troisième journée du groupe D à la CAN 2025. Et le sélectionneur du Bénin s’attend à une rencontre difficile contre les Lions de la Téranga.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Bénin dispute ce mardi sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Les Guépards défient le Sénégal dans le cadre de la troisième et dernière journée des phases de poule. Troisièmes du groupe D avec trois points, les Béninois doivent arracher la victoire pour passer directement au tour suivant, ou alors concéder une courte défaite pour finir parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Une mission périlleuse pour la bande à Steve Mounié qui va se frotter à une équipe sénégalaise en quête de victoire après son nul frustrant face à la RDC (1-1). Et justement, Gernot Rohr s’attend à un match difficile contre les Lions de la Téranga. « Nous avons gagné un match à la CAN maintenant. Le prochain défi, c’est de confirmer le bon match qu’on a fait et d’obtenir un résultat qui nous permet de nous qualifier (…) Le Sénégal possède parmi les meilleurs joueurs de cette CAN. À chaque fois que nous les avons affrontés, ce furent de très bons matchs. Demain, on s’attend encore à une rencontre difficile », a déclaré le sélectionneur du Bénin à la presse.

Et pour venir à bout des coéquipiers de Sadio Mané, il va falloir défendre et attaquer collectivement, a d’ailleurs prévenu le coach de 72 ans. « Ce ne sera pas seulement le travail des quatre défenseurs, mais celui des onze joueurs. Il faudra bien s’organiser pour empêcher les Sénégalais de s’exprimer », a insisté Rohr. Pour rappel, le match Bénin vs Sénégal est prévu mardi à partir de 20 heures (heure béninoise).



