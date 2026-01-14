CAN 2025: » on a été patients jusqu’à la fin «, Sadio Mané après Sénégal 1-0 Egpyte

Sadio Mané a réagi à la qualification du Sénégal pour la finale de la CAN 2025, obtenue aux dépens de l’Égypte (1-0) ce mercredi soir. Le capitaine des Lions de la Téranga a estimé que son équipe a été justement récompensée de la patience et de la maîtrise affichées tout au long de la rencontre.

» Dès le début, nous avons compris qu’il fallait être patient jusqu’à la fin. On savait que ça serait un match compliqué, donc on s’est préparé pour. On a bien résisté, on a évité les erreurs tout au long du match et on a gagné donc je pense que c’est le plus important», a déclaré Sadio Mané dans des propos relayés par Africatopsports.

Désormais en finale, les Lions de la Téranga tenteront de décrocher leur deuxième sacre continental dimanche prochain contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Maroc et le Nigeria. Les deux équipes s’affrontent ce mercredi soir à partir de 21 heures (GMT+1).