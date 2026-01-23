CAN 2025: le gouvernement dresse le bilan du parcours des Guépards 

Malgré l’élimination en huitièmes de finale face à l’Égypte, les Guépards quittent la CAN 2025 avec des progrès reconnus et la volonté affichée de viser plus haut à l’avenir, estime le gouvernement béninois.

Éliminés en huitièmes de finale de la CAN 2025 après leur revers face à l’Égypte (3-1), les Guépards du Bénin quittent la compétition avec un sentiment partagé entre satisfaction et ambition. Lors du Conseil des ministres tenu le 21 janvier 2026, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a dressé un bilan lucide du parcours béninois, entre progrès assumés et objectifs revus à la hausse.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Bénin a franchi le cap de la phase de groupes, une performance notable. Mais l’appétit était plus grand. « Comme nous avons déjà en 2019 goûté au quart de finale, nous espérions bien tout au moins y retourner, voire faire mieux », a reconnu le porte-parole.

L’élimination face à l’Égypte s’explique, selon lui, par l’expérience de l’adversaire : « Nous avions en face de nous un adversaire plus coriace, beaucoup plus expérimenté, supérieur sur le papier comme sur le terrain », tout en rappelant que « la balle est ronde pour tout le monde ». Et le Bénin n’a pas démérité, poussant le match en prolongation après une égalisation tardive qui a fait naître l’espoir : « Beaucoup de Béninois avaient commencé à rêver secrètement de rééditer l’exploit de 2019 ».

Au-delà du résultat, le message est clair : « On ne fait plus de la figuration ». Désormais, l’ambition est affichée sans détour. « Prochainement, ce qui va enthousiasmer le peuple béninois, ce sera de voir notre équipe aller en demi-finale ou en finale, et pourquoi pas ramener le trophée », a conclu Houngbédji, convaincu que le travail de fond finira par porter ses fruits.



