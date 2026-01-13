CAN 2025 / Eric Chelle ( Sélectionneur Nigéria): « on va peut-être laisser le ballon au Maroc…»

À la veille du choc contre le Maroc en demi-finale de la CAN 2025, le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a assumé une approche défensive afin de contenir les Lions de l’Atlas et frapper au moment opportun.

Eric Chelle était ce mardi en conférence de presse à Rabat. Et le sélectionneur national du Nigeria s’est exprimé sur le choc contre le Maroc ce mercredi, en demi-finale de la CAN 2025. Pour cette affiche au sommet, le technicien franco-malien a dévoilé une approche pour le moins inattendue. Le sélectionneur du Nigeria, réputé pour son jeu offensif, envisage cette fois une stratégie plus mesurée afin de contrer les Lions de l’Atlas, favoris et portés par leur public.

Conscient de la fatigue accumulée par ses joueurs après un parcours intense, le technicien nigérian assume un choix pragmatique. L’idée : accepter de subir pour mieux frapper. « Il faudra peut-être laisser le ballon au Maroc et les attendre », a-t-il confié, estimant que l’adversaire montre parfois des limites face à un bloc bas bien organisé. Le plan est limpide : resserrer les lignes dès l’entame, contenir les offensives marocaines et préserver l’équilibre jusqu’à la pause. La seconde période pourrait alors offrir un autre visage, avec l’entrée de joueurs plus frais pour faire la différence. Pour rappel, le match est prévu demain soir à partir de 21 heures (GMT+1).





