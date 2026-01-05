Accueil Afrique-Sport CAN 2025: avec Mo Salah et sans Steve Mounié, les compos officielles d’Egypte – Bénin

Le Bénin défie l’Egypte ce lundi à partir de 17 heures (GMT+1), dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2025. Les compos officielles des deux formations sont tombées. A noter l’absence du capitaine des Guépards, Steve Mounié, qui n’est pas sur la feuille de match.

Mohamed Salah avec le maillot de l'Egypte