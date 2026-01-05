La suite après la publicité
Bénin Égypte

CAN 2025: avec Mo Salah et sans Steve Mounié, les compos officielles d’Egypte – Bénin

Le Bénin défie l’Egypte ce lundi à partir de 17 heures (GMT+1), dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2025. Les compos officielles des deux formations sont tombées. A noter l’absence du capitaine des Guépards, Steve Mounié, qui n’est pas sur la feuille de match.

Mohamed Salah avec le maillot de l'Egypte
SOMMAIRE

Les onze entrants des deux équipes:

Composition Egypte 

El Shenawy

Hany

Rabia

Ibrahim

Hamdi

Attia

Sayed

Fathy

Salah

Marmoush

Adel Aly

Composition Bénin 

Dandjinou

Ouorou

Verdon

Tijani

Roche

Dokou

Imourane

D’Almeida

Tosin

Aloko

Olaitan

