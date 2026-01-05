CAN 2025: avec Mo Salah et sans Steve Mounié, les compos officielles d’Egypte – Bénin
Le Bénin défie l’Egypte ce lundi à partir de 17 heures (GMT+1), dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2025. Les compos officielles des deux formations sont tombées. A noter l’absence du capitaine des Guépards, Steve Mounié, qui n’est pas sur la feuille de match.
1 min de lecture
SOMMAIRE
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Les onze entrants des deux équipes:
Composition Egypte
El Shenawy
Hany
Rabia
Ibrahim
Hamdi
Attia
Sayed
Fathy
Salah
Marmoush
Adel Aly
Composition Bénin
Dandjinou
Ouorou
Verdon
Tijani
Roche
Dokou
Imourane
D’Almeida
Tosin
Aloko
Olaitan
Commentaires