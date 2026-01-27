CAN 2025: avant la décision de la CAF, le Sénégal fait bloc derrière son sélectionneur

La Fédération sénégalaise de football a défendu le choix de son sélectionneur Pape Thiaw d’écarter temporairement ses joueurs lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, assurant qu’il s’agissait de protéger l’équipe et non d’abandonner le match, alors que la CAF devrait rendre sa décision ce mardi.

La victoire 1-0 en prolongation des Lions de la Teranga face au pays hôte a marqué le deuxième sacre continental du Sénégal, mais la finale du 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah reste entachée par un incident qui pourrait valoir une suspension à l’entraîneur Pape Thiaw.

Dans un message diffusé sur X, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a pris la parole pour justifier la décision de son sélectionneur : « Nous soutenons pleinement Pape Thiaw dans sa décision. Il n’a jamais été question d’abandonner le match. C’était une question de principe et de responsabilité. »

Le dirigeant sénégalais a détaillé les difficultés rencontrées par les Lions de la Téranga tout au long du tournoi, évoquant des problèmes logistiques, des hôtels inadaptés et des failles sécuritaires lors des entraînements. Selon lui, ces conditions ont conduit la fédération à intervenir directement auprès de la CAF afin d’assurer la protection et l’intégrité de l’équipe.

« Ce que nous avons fait n’était pas un acte de confrontation mais de clairvoyance », a ajouté Fall. « Notre leadership s’est exprimé autant dans nos décisions que sur le terrain », a-t-il conclu, défendant ainsi la posture adoptée par le Sénégal lors de cette finale mouvementée. Reste désormais à la Commission de discipline de la CAF de trancher.