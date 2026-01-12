CAN 2025: « Ademola Lookman est mon frère », Victor Osimhen avant Nigeria vs Maroc

Après un échange tendu sur le terrain, l’attaquant nigérian Victor Osimhen a assuré que sa relation avec Ademola Lookman restait solide, les deux joueurs portant ensemble les ambitions des Super Eagles.

Victor Osimhen a tenu à éteindre toute polémique. L’attaquant des Super Eagles a assuré que sa relation avec Ademola Lookman restait intacte, malgré un échange tendu observé récemment sur le terrain. Un épisode vite refermé, symbole de la complicité qui unit les deux hommes au sein de la sélection nigériane.

Brillant lors de la victoire du Nigeria face à l’Algérie (2-0), samedi en quart de finale, l’avant-centre de Galatasaray est revenu sur cet incident au micro de Canal+. « Lookman est mon frère. Ce qui s’est passé n’était qu’un malentendu. C’est le football », a-t-il expliqué, avant d’insister : « Il n’y a rien à dire sur mon frère. Nous sommes très proches sur le terrain. »

Depuis le début du tournoi, Victor Osimhen affiche une forme étincelante, avec quatre buts et deux passes décisives. De son côté, Ademola Lookman s’illustre également, comptabilisant trois réalisations et cinq passes décisives, confirmant le rôle central du duo dans le parcours des Super Eagles. Les deux ‘frères » sont d’ailleurs très attendus ce mercredi lors du choc contre le Maroc, demi-finale de la CAN 2025.





