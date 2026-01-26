CAN 2025 : Abdelmadjid Tebboune félicite les Fennecs pour leur parcours

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé ses « chaleureuses félicitations » à l’équipe nationale d’Algérie pour son parcours à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, saluant notamment la qualification jusqu’aux quarts de finale après une phase de poules parfaite et une victoire en huitièmes de finale contre la RDC, avant une élimination face au Nigeria.

Ce message officiel, rendu public à l’issue du dernier conseil des ministres, souligne la volonté des autorités de reconnaître la performance des Fennecs après deux éditions précédentes manquées. Le chef de l’État a chargé le ministre des Sports de transmettre ces félicitations à l’ensemble du groupe, au staff technique et au sélectionneur Vladimir Petković.

Outre les encouragements adressés aux joueurs et au staff, Abdelmadjid Tebboune a également tenu à saluer les supporters algériens, présents en grand nombre pour soutenir l’équipe à travers le monde, et à leur transmettre sa reconnaissance pour le soutien apporté aux Fennecs durant la compétition.

Le contenu et les destinataires du message présidentiel

Lors du point évoqué en conseil des ministres, le président a formellement demandé que le ministre des Sports fasse part de ses « chaleureuses félicitations » à tous les acteurs impliqués dans le parcours algérien à la CAN 2025. La formule vise à reconnaître aussi bien les joueurs que le staff technique et l’encadrement administratif ayant accompagné l’équipe lors du tournoi.

La mention explicite du sélectionneur Vladimir Petković dans la communication présidentielle met l’accent sur le rôle du coaching et de la direction technique dans le retour aux phases finales de la compétition continentale. Le chef de l’État a en outre souhaité au technicien un « parcours couronné de succès » pour la prochaine échéance internationale majeure, la Coupe du Monde 2026, dont le coup d’envoi est fixé au 11 juin 2026.

Le message présidentiel concerne également la mobilisation populaire autour de l’équipe nationale. Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance du soutien des supporters algériens, venus massivement encourager la sélection, et a pris soin de leur adresser ses remerciements pour l’accompagnement manifesté pendant la compétition.

Le rappel officiel du président au ministère des Sports formalise ainsi un acte de reconnaissance institutionnelle envers les Fennecs pour leur prestation à la CAN 2025. Il s’inscrit dans la continuité des suivis gouvernementaux des performances sportives nationales et marque un soutien public avant la préparation de la sélection en vue du prochain rendez-vous mondial prévu en 2026.