Karine Le Marchand choquée par le sac à dos enfantin d’un agriculteur dans L’amour est dans le pré

La 21e saison de L’amour est dans le pré, émission phare de la télévision française diffusée sur M6, débute prochainement avec un casting éclectique d’agriculteurs prêts à trouver l’amour. Cette nouvelle édition fait la part belle à la diversité des profils et des exploitations agricoles, allant de l’élevage traditionnel à la ferme pédagogique. Parmi les quatorze candidats présentés en début d’année par Karine Le Marchand, figure notamment un agriculteur dont le style attire l’attention, notamment par un accessoire inattendu : un sac à dos à l’effigie des célèbres Minions. Ce détail, dévoilé dans les images promotionnelles, a surpris l’animatrice emblématique du programme, alimentant la curiosité des téléspectateurs avant le coup d’envoi prévu le 17 août.

Depuis sa création en 2006, L’amour est dans le pré est devenu un rendez-vous incontournable, offrant une immersion dans le quotidien d’agriculteurs célibataires à travers la France. Adaptée du format britannique Farmer Wants a Wife, l’émission suit ces hommes et femmes, souvent éloignés des grandes agglomérations, dans leur quête sentimentale. Le concept mêle échanges de courriers, rencontres en speed dating puis séjours à la ferme, privilégiant un ton authentique et bienveillant. Depuis 2010, Karine Le Marchand est l’animatrice principale, incarnant avec empathie ce programme qui a généré de nombreux couples et familles.

Pour cette nouvelle saison, le profil des candidats est particulièrement varié. Fabien et Etienne, deux frères âgés respectivement de 27 et 39 ans, élèvent des vaches laitières en Normandie tandis que Yannick, 64 ans, pratique l’élevage de vaches allaitantes dans la même région. Daniel, âgé de 56 ans, s’occupe d’un troupeau de moutons dans les Hauts-de-France, tandis que Benoit, 38 ans, conjugue élevage laitier et polyculture dans le Grand-Est. Parmi les autres agriculteurs, Vincent, 29 ans, est apiculteur en Auvergne-Rhône-Alpes, Justine, 34 ans, gère une ferme pédagogique également en Auvergne-Rhône-Alpes, et Anthony, 29 ans, est maraîcher dans cette même région. Le casting inclut également des exploitants plus âgés comme Marie-Christine (63 ans), éleveuse en Occitanie, et Jean-Louis, 52 ans, producteur de fraises et de tabac en Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier est celui qui a attiré l’attention grâce à un détail surprenant révélé avant la diffusion de l’émission.

Un sac à dos enfantin qui interroge

Dans les premières images de cette nouvelle saison diffusées par M6, Karine Le Marchand arrive dans la chambre d’hôtel de Jean-Louis avant les speed-datings. L’agriculteur, visiblement préparé pour l’occasion, range ses affaires dans un sac à dos aux couleurs des Minions. Interloquée, l’animatrice lui demande en plaisantant : « Non mais c’est quoi, ce sac à dos ? T’as quel âge ? » Ce choix vestimentaire amène un moment de légèreté dans l’émission et donne un aperçu inattendu de la personnalité du candidat.

Jean-Louis raconte également qu’il a dû limiter ses cadeaux à deux boîtes de chocolats car la troisième ne rentrait pas dans son sac. Plus tard, lors d’une scène conviviale où ils partagent un petit-déjeuner, il pose sa viennoiserie sur sa veste, ce qui provoque une réaction amusée mais ferme de Karine Le Marchand : « C’est dégueu ! Ça va faire des taches de gras. Oh tu m’énerves ! » Cette séquence illustre la dynamique entre l’animatrice et celui qu’elle décrit comme un personnage attachant et quelque peu maladroit.

Jean-Louis, fils unique âgé de 52 ans, habite avec sa mère Ida, une Italienne de 85 ans au caractère affirmé. Avant son inscription à l’émission, il a vécu trois histoires d’amour, toutes avec des femmes prénomées Cathy. Concernant sa future partenaire, le candidat confie espérer rencontrer une femme naturelle, joyeuse et patiente. Ce portrait, ainsi que les détails de sa vie, sont destinés à susciter l’intérêt des prétendantes et à permettre au public de mieux cerner cet agriculteur au charme singulier.