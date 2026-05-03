Cameroun : polémique sur un don alimentaire chinois de 1,6 milliard de FCFA

L’annonce d’un don alimentaire chinois de 20 millions de yuans, soit environ 1,6 milliard de FCFA, fait l’objet de vives critiques au Cameroun, où économistes et opposants y voient l’aveu d’une dépendance alimentaire dans un pays au fort potentiel agricole.

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Le don a été présenté le 27 avril par l’ambassadeur de Chine au Cameroun Xu Yong au ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji, à Yaoundé. La cargaison comprend 1 630 tonnes de riz et 880 tonnes de blé, expédiées au port de Douala en cinq lots. Le premier lot, composé de 418 tonnes de blé, est attendu le 9 mai.

Les denrées sont destinées aux populations des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamaoua, du Nord, de l’Extrême-Nord et de l’Est, affectées par les crises sécuritaires. M. Atanga Nji a remercié Pékin au nom du président Paul Biya pour ce « geste d’humanité » d’un « pays ami », évoquant 55 années de relations bilatérales.

Plusieurs économistes et figures de la société civile ont aussitôt critiqué une mise en scène diplomatique qui masque, selon eux, l’échec de la politique agricole camerounaise. Le Cameroun importe environ 75% du riz qu’il consomme, malgré l’existence de bassins de production comme la plaine de Yagoua, les rizières de Ndop et les capacités de la SEMRY, société publique d’aménagement rizicole.

En 2022, le pays a importé 655 000 tonnes de riz, selon l’Institut national de la statistique. La demande intérieure annuelle est estimée à 750 000 tonnes. Une partie de la production locale serait par ailleurs réexportée vers le Nigeria voisin, où les prix sont plus rémunérateurs. Un plan triennal lancé en 2024 vise une production nationale de 460 000 tonnes à l’horizon 2027.

Entre octobre et décembre 2025, environ 3,12 millions de Camerounais, soit 11% de la population, étaient en situation d’insécurité alimentaire aiguë, dont près de 250 000 en situation d’urgence, selon les dernières données disponibles.

« Apprendre à pêcher »

L’analyste politique Louis Marie Kakdeu a dénoncé sur le site Camer.be un « cataplasme sur une hémorragie », rappelant le proverbe chinois selon lequel il vaut mieux apprendre à pêcher que donner un poisson. Il pointe également les concessions agricoles accordées à des entreprises d’État chinoises sur de longues durées, dont une partie de la production part vers la Chine.

Le don chinois intervient quelques mois après une aide alimentaire indienne réceptionnée en août 2025 dans la région de l’Extrême-Nord, et s’inscrit dans une série d’interventions de Pékin. En 2018, la Chine avait apporté un peu plus d’un milliard de FCFA d’aide humanitaire dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En décembre 2025, de nouveaux dons avaient été remis à la Fondation Chantal Biya.

Le service de la dette du Cameroun envers la Chine reste le poste bilatéral le plus important du pays. Au 31 mars 2021, dernière donnée publiée par la Caisse autonome d’amortissement, l’encours dû à Pékin atteignait 1 931 milliards de FCFA, soit près de 62% de la dette bilatérale et 28% de la dette extérieure totale.