BAC 2026 au Bénin : 681 candidats décrochent la mention « Très Bien »

L’Office du Baccalauréat a publié la liste des candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20 lors de la session de juin 2026. Au total, 681 nouveaux bacheliers décrochent la mention « Très Bien ». Le classement national est dominé par la série G2, qui occupe les trois premières places.

Le Bénin compte 681 bacheliers ayant obtenu la mention « Très Bien » à l’issue de la session de juin 2026. Ces candidats ont enregistré une moyenne générale d’au moins 16 sur 20, selon la liste rendue publique par l’Office du Baccalauréat.

La première place nationale revient à Frederico Rayan Seton Egbogbé. Candidat de la série G2 au Collège catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou, il termine la session avec une moyenne de 18,80 sur 20.

Il devance Olaréwadjou Gabriel Ogoutegbé, élève en série G2 au Lycée technique commercial et industriel de Kandi, qui obtient 18,75 sur 20. Sidney Josias Anderson Ahouandjinou, du Complexe scolaire La Grande Académie d’Abomey-Calavi, complète le podium avec 18,579 sur 20, également en série G2.

La série G2 domine le classement national

La série G2, consacrée aux techniques quantitatives de gestion, s’impose largement dans le classement des meilleurs candidats. Elle place six représentants parmi les dix premiers au plan national et occupe l’intégralité du podium.

La quatrième place est occupée par Olouwayèmissi Gloria Okpeicha, candidate de la série G3 au Lycée technique Coulibaly de Cotonou, avec une moyenne de 18,55 sur 20.

Elle est suivie par Joséphine Chérita Mawudjlo Latamè, de la série C au Collège catholique Notre-Dame de Dowa à Porto-Novo. La candidate totalise 18,409 sur 20.

Ko-Nana Adama Idrissou Fofana, de la série G2 au Complexe scolaire La Grande Académie d’Abomey-Calavi, arrive en sixième position avec 18,368 sur 20.

La septième place revient à Doudédji Gaël Nathan Houémassou Bossa, candidat de la série C au Collège catholique Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Abomey-Calavi. Il obtient une moyenne de 18,364 sur 20.

Belvie Élisée Fongnikin, de la série G2 au Complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomey, occupe la huitième place avec 18,30 sur 20.

Tognissè Hussein Arnold Tchiakpè, candidat de la série D au Collège catholique Pierre-Joseph-de-Clorivière d’Abomey-Calavi, est neuvième avec 18,273 sur 20.

Le classement des dix premiers est complété par Manuella Darielle Dodji Dannoudô, de la série G2 au Complexe scolaire La Grande Académie d’Abomey-Calavi. Elle a obtenu une moyenne de 18,25 sur 20.

Le classement présente une parfaite parité, avec cinq filles et cinq garçons parmi les dix premiers. Le Complexe scolaire La Grande Académie d’Abomey-Calavi est l’établissement le plus représenté dans ce groupe, avec trois candidats. Quatre lauréats proviennent de collèges catholiques, quatre de complexes scolaires privés et deux de lycées techniques publics. La liste complète à suivre à partir de ce lien

La session 2026 du Baccalauréat avait mobilisé 77 101 candidats répartis dans 140 centres de composition. Les épreuves écrites ont débuté le 15 juin sur l’ensemble du territoire national.

Le taux national de réussite s’est établi à 66,78 %. La série G2 a également enregistré le meilleur taux de réussite, avec 85,58 %, tandis que la série D a obtenu le taux le plus faible, estimé à 47,78 %. L’Atlantique arrive en tête des départements avec 73,30 % de réussite, contre 57,12 % pour l’Alibori.