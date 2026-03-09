Cameroun : suspension des visas étudiants par le Royaume‑Uni à compter du 26 mars 2026

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il suspendra, à compter du 26 mars 2026, l’octroi de visas étudiants à des ressortissants de plusieurs États, parmi lesquels figurent l’Afghanistan, le Myanmar (Birmanie), le Soudan et le Cameroun. La mesure émane du ministère de l’Intérieur et devrait entrer pleinement en vigueur à la date indiquée.

Selon les autorités britanniques, cette décision répond à une montée significative des demandes d’asile déposées par des personnes entrant au Royaume-Uni sous le statut d’étudiant. Le ministère affirme vouloir ainsi contrer les détournements du dispositif de visas d’études, qui auraient permis à certains candidats d’obtenir un titre pour rejoindre le pays puis de solliciter la protection internationale.

La liste des nationalités concernées a provoqué une vive émotion dans plusieurs capitales, notamment à Yaoundé où des étudiants se disent surpris et inquiets pour la poursuite de leurs projets académiques. Pour beaucoup, l’annonce soulève des interrogations sur la pérennité des parcours universitaires prévus au Royaume-Uni et sur les démarches administratives déjà engagées.

Du côté des établissements d’enseignement, la suspension pourrait peser sur les procédures d’inscription et sur les collaborations internationales. Des responsables universitaires et des conseillers en mobilité étudiante sont désormais attendus pour expliquer les conséquences pratiques et orienter les candidats affectés.

Réactions et enjeux pratiques

Sur le terrain, les étudiants interrogés évoquent la crainte d’une rupture soudaine de leurs plans d’études et la difficulté de trouver des alternatives à court terme. Certains regrettent l’absence d’un dispositif d’accompagnement pour ceux dont les dossiers étaient déjà avancés, tandis que d’autres redoutent des répercussions financières liées aux frais de scolarité et aux paiements engagés.

Les observateurs notent également que cette suspension s’inscrit dans un cadre plus large de durcissement des politiques migratoires britanniques. Elle pourrait entraîner des recours juridiques ou des demandes de clarification auprès des services consulaires, notamment pour déterminer l’application précise de la mesure aux demandes en cours.

Enfin, plusieurs acteurs associatifs et organisations de défense des droits des étudiants ont appelé à des réponses rapides et transparentes de la part des autorités, afin d’éviter une situation d’incertitude prolongée pour des milliers de personnes qui planifiaient de poursuivre leurs études au Royaume-Uni.