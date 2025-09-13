Cameroun : Issa Tchiroma Bakary porté candidat consensuel de l’opposition

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary a été désigné candidat consensuel de l’opposition face à Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre, samedi 13 septembre en après-midi. Ancien allié du pouvoir, ministre pendant seize ans et ancien porte-parole du gouvernement, il a été choisi parmi onze candidats par un groupe de facilitateurs rebaptisé Union pour le Changement 2025, anciennement Groupe de Douala. Cette désignation ne provoque pas, pour l’instant, le retrait automatique des dix autres prétendants de l’opposition ; le groupe de facilitateurs indique par ailleurs qu’il poursuivra la collaboration avec eux afin de « mutualiser les énergies ».