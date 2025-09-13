PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Cameroun : Issa Tchiroma Bakary porté candidat consensuel de l’opposition

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Soudan: le gouvernement refuse la trêve proposée

Caracas accuse les États-Unis d’avoir arraisonné un bateau de pêche dans ses eaux

La Roumanie affirme qu’un drone a violé son espace aérien lors des frappes russes en Ukraine

L’Ukraine frappe l’une des plus grandes raffineries de Russie

France : Lecornu promet de revenir sur la suppression de deux jours fériés

Accord franco-britannique : premiers renvois de migrants cette semaine

Royaume-Uni : 110 000 personnes à Londres à l’appel du militant d’extrême droite Tommy Robinson

Sébastien Lecornu veut un réseau «France Santé» pour des soins de proximité

Avant de sanctionner Moscou, Trump exige l’arrêt des achats de pétrole russe

Birmanie: un groupe armé accuse une frappe aérienne d’avoir tué de nombreux lycéens

VOIR TOUS LES FLASHS

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary a été désigné candidat consensuel de l’opposition face à Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre, samedi 13 septembre en après-midi. Ancien allié du pouvoir, ministre pendant seize ans et ancien porte-parole du gouvernement, il a été choisi parmi onze candidats par un groupe de facilitateurs rebaptisé Union pour le Changement 2025, anciennement Groupe de Douala. Cette désignation ne provoque pas, pour l’instant, le retrait automatique des dix autres prétendants de l’opposition ; le groupe de facilitateurs indique par ailleurs qu’il poursuivra la collaboration avec eux afin de « mutualiser les énergies ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!