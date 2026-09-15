Cairo 2026 : Parakou écrase Canada 96-52 et retrouve la Guinée en finale

Parakou disputera le titre du basketball masculin aux Jeux africains universitaires après une quatrième victoire en quatre rencontres au Caire.

L’Université de Parakou s’est qualifiée pour la finale du tournoi masculin de basketball des 12es Jeux africains universitaires, lundi 14 septembre au Caire, en dominant University of Canada 96-52. Invaincue en quatre matches, la formation béninoise jouera le titre ce mardi face à la Fédération guinéenne du sport universitaire.

Les joueurs dirigés par Jean M’Po ont creusé l’écart dès le premier quart-temps, remporté 33-18. Parakou menait 54-37 à la pause, puis 78-46 après trois quarts-temps, avant de conclure sur un avantage de 44 points.

Cette qualification prolonge un parcours sans défaite dans le tournoi. L’Université de Parakou avait commencé par un succès 87-53 contre Higher Education Institutes, résultat déjà mentionné dans notre précédente couverture de Cairo 2026, avant de battre l’American University in Cairo 73-71 puis la Fédération guinéenne du sport universitaire 63-49.

La finale offrira donc une revanche à la sélection universitaire guinéenne, déjà battue de 14 points par Parakou en phase de groupes. Le match est programmé mardi 15 septembre à l’American University in Cairo, à 16 heures au Caire, soit 14 heures au Bénin.

Le programme officiel de Cairo 2026 prévoit encore des compétitions de basketball, football, volleyball et futsal mercredi 16 septembre, dernière journée des Jeux africains universitaires.