Burkina Faso : le gouvernement dissout l’association Qnet pour activités illégales

Le gouvernement burkinabè a annoncé, ce jeudi, la dissolution de l’Association professionnelle des représentants indépendants Qnet. La décision a été prise en Conseil des ministres et s’appuie sur l’article 80 de la loi du 17 juillet 2025 relative à la liberté d’association.

Selon les autorités, la dissolution de Qnet sanctionne des pratiques contraires à ses statuts et à la législation en vigueur. Depuis plusieurs années, l’organisation faisait déjà l’objet d’une suspension, dans l’attente des conclusions d’une enquête judiciaire.

En effet, Qnet est accusée de se livrer à des activités assimilées à de l’escroquerie, de l’arnaque et même du trafic de personnes. L’enquête de la justice burkinabè a révélé l’ampleur de l’affaire : plus de 2 000 victimes ont été recensées et plus de 1 300 plaintes ont été déposées. Les pertes financières sont estimées à plus d’un milliard de francs CFA.

Par ailleurs, le gouvernement appelle la population à la prudence face aux propositions douteuses qui circulent sur internet ou au sein de réseaux parallèles. Pour les autorités de transition, la dissolution de Qnet marque une étape importante dans la lutte contre les organisations qui exploitent la vulnérabilité sociale et économique des citoyens.