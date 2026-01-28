Burkina Faso émissions de CO₂ et gaz à effet de serre

Un tableau complet des émissions de CO₂ et des gaz à effet de serre pour le Burkina Faso est disponible et mis à jour régulièrement : il permet de comparer émissions totales, émissions par habitant, origine des émissions et part du pays dans le total mondial. Ces indicateurs — territoriaux et, lorsqu’ils existent, ajustés pour le commerce international — offrent une lecture chiffrée et visuelle de la contribution nationale au changement climatique.

Les séries portent sur plusieurs dimensions : émissions annuelles (utiles pour comparer la contribution courante), émissions cumulées depuis le XVIIIe siècle (pour apprécier la responsabilité historique), et émissions par habitant (pour rendre compte de l’empreinte moyenne). Des graphiques interactifs montrent également la part de chaque pays dans le total mondial pour une année donnée.

Le profil inclut des comparaisons entre émissions dites « territoriales » — produites à l’intérieur des frontières — et émissions dites « consommation » — qui corrigent les flux commerciaux en retranchant les émissions liées aux exportations et en ajoutant celles incorporées aux importations. La disponibilité des données de consommation varie selon les pays.

Métriques, sources et ventilation sectorielle

Les émissions annuelles servent de repère mais doivent être interprétées en contexte : un volume élevé peut refléter une population importante plutôt qu’un niveau d’émission par habitant élevé. Le ratio émissions par habitant permet d’estimer l’empreinte moyenne d’un résident. Les chiffres présentés ici se fondent sur les émissions « territoriales » — celles produites sur le sol national — et ne tiennent pas compte, sauf indication contraire, des émissions incorporées dans les biens importés.

La série historique cumulative, calculée depuis 1751, permet de mesurer la contribution d’un pays à l’accumulation de CO₂ dans l’atmosphère sur le long terme et de l’exprimer en part du total mondial cumulé. Ces données historiques servent de base aux analyses de responsabilité passée, distinctes des flux annuels actuels.

La ventilation par source identifie la part relative des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz), de la production de ciment et du torchage de gaz. Selon le mix énergétique national, la part de chaque source évolue dans le temps ; des graphiques montrent ces évolutions en mode empilé ou en lignes séparées pour apprécier les tendances absolues et relatives.

Au-delà du CO₂, le profil couvre l’ensemble des gaz à effet de serre : méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O) et gaz fluorés. Les émissions sont également exprimées en équivalents CO₂ (CO₂e), appliquant aux différents gaz un potentiel de réchauffement global (PRG ou GWP) pour rendre leurs effets comparables. Des graphiques donnent les émissions de GES par habitant et la répartition par secteur (agriculture, énergie, industrie, etc.).

Le méthane est mis en évidence pour son rôle important et ses sources : élevage, riziculture et émissions fugitives liées à la production d’hydrocarbures. Le protoxyde d’azote provient majoritairement d’activités agricoles, notamment de l’usage d’engrais organiques et synthétiques.

Deux indicateurs permettent d’évaluer l’efficience énergétique et la « propreté » de l’énergie utilisée : l’intensité énergétique (énergie consommée par unité de PIB) et l’intensité carbonée (kg de CO₂ émis par unité d’énergie, souvent exprimée par kg CO₂ par kg d’équivalent pétrole). L’analyse conjointe de la croissance du PIB par habitant et des émissions par habitant renseigne sur le degré de découplage entre développement économique et émissions.

Les visualisations et les jeux de données présentés sont publiés en accès libre et peuvent être réutilisés sous licence Creative Commons BY, avec indication des sources et des auteurs mentionnés dans la documentation