Burkina Faso: 13 condamnés à la perpétuité pour actes terroristes, dont les attaques de 2018 contre l’ambassade de France

Treize personnes impliquées dans des actes de terrorisme, dont les attaques de 2018 visant l’ambassade de France, ont été condamnées à la réclusion à perpétuité au Burkina Faso, tandis qu’une soixantaine d’autres ont écopé de peines allant jusqu’à 21 ans de prison, selon un communiqué du procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme daté du 8 août et rendu public par le ministère burkinabè de la Justice le 12 août. Le communiqué rappelle que le 2 mars 2018 une double attaque avait visé l’état-major général des armées et l’ambassade de France : l’assaut contre l’état-major avait causé la mort de huit militaires, et l’attaque contre l’ambassade s’était soldée par la mort de quatre jihadistes qui n’avaient pas pu pénétrer dans l’enceinte diplomatique.