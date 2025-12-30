Accueil En Brève Budget de la Sécurité sociale : saisi par LFI, le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du texte

Budget de la Sécurité sociale : saisi par LFI, le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du texte

Le Conseil constitutionnel a validé, mardi 30 décembre, la majorité des dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, mais a censuré sur le fond une mesure redéfinissant l’incapacité de travail, a indiqué l’institution dans son communiqué accompagnant la décision. Saisi par une soixantaine de députés La France insoumise et trois autres élus, le Conseil a été appelé à se prononcer sur une dizaine d’articles contestés parmi les 114 que comporte le texte, définitivement adopté par le Parlement à la mi-décembre ; les auteurs de la saisine estimaient que ces mesures portaient atteinte à la protection du droit à la santé. Comme pour tout texte budgétaire, l’institution avait pour habitude de rendre sa décision avant le 31 décembre.