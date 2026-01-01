Accueil En Brève Brésil: la Cour suprême refuse la prison à domicile à Bolsonaro

Brésil: la Cour suprême refuse la prison à domicile à Bolsonaro

La Cour suprême du Brésil a rejeté une demande d’assignation à résidence pour raisons de santé formulée au profit de l’ex-président Jair Bolsonaro, incarcéré pour une tentative de coup d’État, selon une décision de justice publiée jeudi 1er janvier 2026; ses avocats avaient déposé la requête mercredi, Bolsonaro, 70 ans, étant hospitalisé depuis le 24 décembre à Brasilia et ayant subi une opération pour une hernie inguinale. L’ancien président d’extrême droite (2019-2022) purge une peine de 27 ans de prison, condamné pour avoir orchestré une opération destinée à le maintenir au pouvoir après sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva lors de l’élection de 2022.