Brésil: la Cour suprême refuse la prison à domicile à Bolsonaro
La Cour suprême du Brésil a rejeté une demande d’assignation à résidence pour raisons de santé formulée au profit de l’ex-président Jair Bolsonaro, incarcéré pour une tentative de coup d’État, selon une décision de justice publiée jeudi 1er janvier 2026; ses avocats avaient déposé la requête mercredi, Bolsonaro, 70 ans, étant hospitalisé depuis le 24 décembre à Brasilia et ayant subi une opération pour une hernie inguinale. L’ancien président d’extrême droite (2019-2022) purge une peine de 27 ans de prison, condamné pour avoir orchestré une opération destinée à le maintenir au pouvoir après sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva lors de l’élection de 2022.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires