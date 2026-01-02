Accueil En Brève Brésil: Bolsonaro quitte l’hôpital pour regagner la prison

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a quitté, jeudi 1er janvier, l’hôpital DF Star de Brasilia, où il était hospitalisé depuis plus d’une semaine après une opération pour une hernie inguinale, pour regagner la prison où il purge une peine de 27 ans prononcée pour sa participation à une tentative de coup d’État en 2022, a constaté un journaliste de l’AFP. Détenu depuis novembre, Bolsonaro est sorti de l’établissement à bord de sa voiture, escortée par plusieurs motos de police, et doit réintégrer sa cellule. La Cour suprême du Brésil a rejeté jeudi sa demande d’assignation à résidence pour raisons de santé, présentée par ses avocats qui invoquaient une aggravation de son état.