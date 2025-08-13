PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Bourse de Tokyo : le Nikkei franchit le cap symbolique des 43 000 points

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Roissy-CDG : un contrôleur suspendu pour avoir dit «Free Palestine» à un équipage israélien

Tchad : le vice-président des Transformateurs Sitak Yombatina quitte le parti

Soudan : proposition de paix discutée entre l’émissaire américain pour l’Afrique et le chef de l’armée

Sommet Trump-Poutine : Zelensky exclut le retrait ukrainien du Donbass

Fromages rappelés : lien possible avec 21 cas de listériose, dont deux décès, selon le gouvernement

Mali : Choguel Maïga et plusieurs ex‑collaborateurs en garde à vue

Entretien Rubio-Lavrov avant le sommet Trump-Poutine en Alaska

États-Unis: Donald Trump veut lancer une «action en justice majeure» contre le président de la Fed

France : le président de l’INA suspendu par Dati pour achat de cocaïne

Gaza : l’Égypte, le Qatar et les États‑Unis relancent un plan de trêve de 60 jours

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Nikkei de la Bourse de Tokyo a établi un nouveau record en séance mercredi 13 août 2025, franchissant dans les premiers échanges le cap symbolique des 43 000 points, après avoir déjà signé un plus haut la veille. L’indice phare de la place nippone progressait de 0,72% à 43 022,64 points vers 00h20 TU, porté par la hausse de Wall Street la veille, elle-même alimentée par la publication d’un indice d’inflation américaine sans mauvaise surprise et par des anticipations accrues d’une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!