Bourse de Tokyo : le Nikkei franchit le cap symbolique des 43 000 points

Le Nikkei de la Bourse de Tokyo a établi un nouveau record en séance mercredi 13 août 2025, franchissant dans les premiers échanges le cap symbolique des 43 000 points, après avoir déjà signé un plus haut la veille. L’indice phare de la place nippone progressait de 0,72% à 43 022,64 points vers 00h20 TU, porté par la hausse de Wall Street la veille, elle-même alimentée par la publication d’un indice d’inflation américaine sans mauvaise surprise et par des anticipations accrues d’une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale.